Fútbol.- Simeone: "Hemos visto al Joao Félix que necesitamos"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró satisfecho por el triunfo ante el FC Barcelona (2-0) en la octava jornada de Liga, y destacó la figura de Joao Félix, que hizo una excelente primera parte para ayudar a los suyos a lograr los dos tantos antes del descanso.



"Contar lo que espero de Joao Félix ya lo repetí un montón de veces. En el descanso le dije que lo que necesitamos es lo que hizo en el primer tiempo. Eso es lo que necesitamos. Giro y correr, eso es muy difícil de controlar. Hace daño con su primer control y para los rivales es muy complicado. Ya me gustó mucho en el partido anterior, participó en un partido difícil pero se mostró como lo queremos", indicó Simeone.



"Hicimos un buen partido, jugamos en bloque ordenadamente e hicimos una transición muy buena del ataque a defensa. Ellos tuvieron buena posesión en el primer tiempo, buscando hacernos daño pero nos cerramos bien e impusimos el partido que queríamos hacer. Es una victoria muy importante", analizó el 'Cholo' en la rueda de prensa.



"Cuando llegamos al estadio en el autobús y veíamos ya que la cantidad de gente había aumentado y no veíamos esto desde hace año y medio, fue impresionante. Fue una emoción tremenda ver este estadio lleno, es maravilloso. La gente cantó durante todo el partido y se hizo sentir y por suerte le pudimos devolver el juego y el trabajo con una gran victoria. El Barcelona siempre es el Barcelona y ganamos a un equipo muy importante", añadió sin quitar mérito a su triunfo.



En este sentido, Simeone recordó que el Barça "ocasiones no ha generado". "En mi opinión, los dos tiempos fueron iguales, ellos tuvieron más la pelota pero nosotros hicimos buenas transiciones. En el segundo tiempo no lo logramos de la misma manera. Hubo una buena jugada entre Suárez y Joao, y Griezmann y Correa pero no hubo continuidad en el juego en el segundo tiempo", afirmó.



"Ellos tienen buenos futbolistas y siempre se asocian pero cubrimos el arco, el área y los centros. Eso lo hicimos muy bien, aún así tenemos que seguir mejorando y el paso de esta noche nos pone contentos. El rival era diferente a otros días, era un rival que propuso, con buena posesión y tenencia de pelota. Nosotros, desde el orden, fuimos encontrando el espacio para poder aprovecharlo. Hoy sí pudimos hacerlo y otros días no porque los equipos se encierran más abajo y son más complicados", añadió.



Por último, Simeone se felicitó por el gol de Lemar y recordó que este fue su primer duelo contra el Barça sin Leo Messi. "Me pone contento Lemar porque cuando los futbolistas trabajan, trabajan y trabajan luego le agregan lo que es diferente, los goles. Me pone muy contento por él sinceramente".



"Primero nunca opino de lo que opinan mis colegas o los futbolistas, es una opinión de Piqué y es respetable", dijo al ser preguntado si al Barça le falta gol. "Es el primer partido que jugamos sin Messi. La posesión no varió tanto pero Messi es diferente y hoy no está", sentenció Simeone.