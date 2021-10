Fútbol.- Koeman: "Hay solución, pero no es de hoy para mañana"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se mostró convencido de que podrá remontar la situación actual del equipo tras la derrota con el Atlético de Madrid (2-0) en la octava jornada de Liga y aseguró que "hay solución" pero es algo que no conseguirá "de hoy para mañana".



"Estoy triste por el resultado, en fases del partido hemos estado bien pero hemos cometido fallos en el primer gol, ya estuvimos hablando antes del partido de cómo hay que defender ante el Atlético y no lo hicimos", analizó el neerlandés en declaraciones a Movistar.



"En el medio del campo hay que seguir al hombre y si ellos tienen profundidad, más todavía. El 1-0 en contra es complicado pero tuvimos oportunidades, no muy claras, pero hubo momentos donde pudimos hacer más daño. Fueron momentos decisivos antes del descanso. La oportunidad de Coutinho fue buena para acortar distancias en el marcador pero no lo hemos encontrado", matizó Koeman, que siguió el partido desde la grada por su expulsión en la anterior jornada.



Preguntado por la falta de gol, el técnico blaugrana coincidió con las palabras de Piqué: "Es verdad que no hemos creado muchas ocasiones pero hay que reconocer que crear oportunidades contra el Atlético no es fácil porque defienden con mucha gente".



"Teníamos que haber abierto más el campo, jugamos mucho por el medio donde ellos son más fuertes. Hay solución pero no de hoy para mañana. Hay que trabajar y dar tiempo a los jóvenes y espero que recuperemos pronto a la gente de arriba y esto también se ha visto en el partido de hoy", manifestó Koeman.



Sobre las palabras de refuerzo del presidente Laporta, Koeman se mostró agradecido. "Muy bien el contacto de ayer por la noche por teléfono y hoy por la mañana, hemos hablado de cosas de plantilla, del momento del club y hay claridad en ese sentido", desveló.



"Sí, yo creo que esto podía ser", añadió al ser cuestionado si creía que debió llegar antes este apoyo. "Pero ahora destacamos lo que ha dicho y esa tranquilidad que vamos a tener. Siempre los que mandan son los resultados. Después del parón tenemos tres partidos en casa y los tenemos que ganar", finalizó.