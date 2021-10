Fútbol.- Benzema: "Es cuestión de tiempo que Mbappé juegue en el Real Madrid"

PARÍS, 2 (dpa/EP)



El delantero del Real Madrid Karim Benzema ha asegurado que es "cuestión de tiempo" que el francés Kylian Mbappé, jugador del Paris Saint-Germain, juegue en el conjunto blanco.



"Lo dijo él mismo, quiere algo más. Un día jugará en el Real Madrid. No sé cuándo, pero vendrá. Es cuestión de tiempo", afirmó en una entrevista al periódico deportivo francés L'Equipe.



Según diversos medios, el Paris Saint-Germain rechazó tres ofertas por Mbappé durante el mercado de verano. Sin embargo, dado que su contrato expira a final de temporada y no hay señales de renovación, el jugador de 22 años podrá hablar con clubes sobre un posible fichaje sin coste a partir de enero.



Por otra parte, Benzema cree que el Real Madrid está pasando por una transición con el entrenador Carlo Ancelotti, tras la marcha de Sergio Ramos y Raphaël Varane, mientras que jóvenes como Eduardo Camavinga y Vinícius Junior ganan protagonismo en el primer equipo.



"El Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo. Reconstrucción o no, es un fútbol nuevo, una nueva generación, nuevos jugadores. Tenemos que invertir en los jóvenes para que algún día se conviertan en grandes jugadores. Estoy aquí para ayudarlos. Hablo mucho con ellos, quiero ayudarles a mejorar", apuntó.



Sin embargo, es Benzema quien sigue siendo la piedra angular del equipo. Con ocho goles y siete asistencias en solo siete partidos de LaLiga Santander, el delantero tiene más del doble de participación en goles directos que cualquier otro jugador de la categoría.



Su estado de forma en el último año le pone en la lista de aspirantes al Balón de Oro, el premio que regresa este año después de ser suspendido en 2020. "Tenemos que pensar en ello con ambición, pero no tiene por qué ser una obsesión que te haga concentrarte en ti mismo, diciéndote a ti mismo que tienes que brillar individualmente. Si tienes que ganarlo es por quién eres, lo que muestras en el campo, lo que haces", advirtió.