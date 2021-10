Filipinas.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anuncia su retirada de la política cuando termine su mandato

12-03-2020 El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte POLITICA ASIA INTERNACIONAL FILIPINAS PRESIDENCIA DE FILIPINAS



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado este sábado que se retirará de la vida política cuando termine su mandato y que no se presentará a las elecciones para el cargo de vicepresidente en 2022, como tenía previsto.



"En obediencia a la voluntad de las personas que, después de todo, me auparon hace tanto tiempo a la Presidencia, ahora anuncio este sábado que me retiro de la vida política", ha manifestado en una comparecencia recogida por ABS-CBN.



Duterte expresó en agosto su deseo de presentarse al cargo de vicepresidente en las elecciones del año próximo -- el mandatario no puede revalidar mandato -- en una decisión que muchos críticos denunciaron como un intento de aferrarse al poder.



Ahora, Duterte asegura que ha cambiado de opinión basándose en "el sentimiento universal del filipino reflejado en las diferentes encuestas y en muchos foros y, bueno, charlas y reuniones para discutir lo que debo hacer en mi vida".



"El sentimiento abrumador del filipino es que no estoy cualificado, y que se trataría de una violación del espíritu constitucional", ha añadido.