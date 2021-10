Españoles Medem y Saura son homenajeados en Festival de Cine de Guadalajara

El cineasta español, Julio Medem participa este 1 de octubre durante la 36 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, celebrado en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 1 oct (EFE):- En medio de recortes presupuestales y una disminución de películas en competencia, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara inició este viernes su edición 36 con la entrega del Premio Mayahuel al Cine Iberoamericano al director español Julio Medem.

Durante la ceremonia de inauguración Julio Medem dijo que este premio le llega como un "símbolo" de que ha realizado una buena carrera en el cine, la cual está por encontrar nuevos caminos con la dirección de series para plataformas en "streaming".

"Voy a tomar un camino para hacer cine mediante series. Seguiré haciendo cine. Me ha dado todo lo que soy y todo el lenguaje. ¡Viva el cine!", dijo.

El realizador dedicó el Premio a los habitantes de la isla de La Palma y a sus habitantes, cuyas casas han sido engullidas por la erupción del volcán.

En la ceremonia fue proyectado "Rosa Rosae. La guerra civil", un cortometraje de animación del director español Carlos Saura que muestra los estragos de la guerra y que fue estrenado en el reciente festival de cine de San Sebastián.

Tras recibir el Premio Mayahuel de Oro a la Trayectoria, Saura explicó que esta producción "es un reflejo de sus experiencias personales" de la guerra civil española que fueron expresadas en dibujos en blanco y negro realizados por él.

También fue entregado el Premio al director y productor guatemalteco Luis Argueta, quien dedicó el homenaje a los migrantes de su país que le han contado sus historias para llevarlas a la pantalla.

BAJO PRESUPUESTO

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tendrá del 1 al 9 de octubre a Medem y Saura como sus figuras principales en una edición presencial marcada por una disminución de las películas en la selección oficial y las que conforman sus secciones especializadas.

Con Guatemala como país invitado de honor, la fiesta fílmica tendrá un centenar de cortos y largometrajes en la competencia que premia a lo mejor del cine mexicano, iberoamericano, de animación y al que aborda temas relacionados a la comunidad de la diversidad sexual.

El Festival, que es realizado por segundo año consecutivo fuera de su fecha tradicional en marzo, enfrenta los estragos de recortes presupuestales y de los efectos que la pandemia por la Covid-19 ha dejado en la industria fílmica.

El presidente del patronato del festival, Raúl Padilla, comentó en la conferencia de presentación del programa que la sección en competencia disminuyó un 30 % en comparación con otros años, pero que lograron reunir los subsidios suficientes para "hacer un festival muy digno".

La organización del festival quiso subsanar este bajón en la oferta fílmica con un impulso al cine local con el estreno de películas realizadas por nuevos talentos, además de incluir en sus actividades un programa de entrevistas encabezado con el 'youtuber' mexicano Chumel Torres con la intención de llegar a nuevos públicos.

OFERTA FÍLMICA PARA TODOS

El festival inició con el estreno de la película "Duna", del realizador canadiense Denis Villeneuve, recién estrenada en el Festival de Cine Venecia, además de ser el escenario para el estreno mundial de "El rey de todo el mundo", el largometraje del director español Carlos Saura que fue rodada en México.

Saura tendrá una retrospectiva de su carrera fílmica, mientras que su nueva cinta, realizada con talento mexicano, será parte del programa de galas a beneficio de instituciones sociales.

En el encuentro, el mexicano Carlos Cortés, ganador de la pasada edición de los premios Óscar en la categoría de Mejor Sonido por su trabajo en "Sound of Metal", ofrecerá una conferencia magistral al igual que su compatriota, la diseñadora de vestuario de películas como "Jojo Rabbit" y "Apocalypto" y nominada al Oscar, Mayes C. Rubeo.

El festival también contará con la presencia de las actrices mexicanas Ilse Salas y Regina Blandón, el mexicano Joaquín Cosío y el actor español Brays Efe, protagonista de la serie "Paquita Salas", que formará parte del jurado del Premio Maguey que reconoce a las películas con temática de la comunidad LGBT.

Serán más de 200 películas que serán proyectadas en funciones convencionales y al aire libre y además se realizará una retrospectiva de lo mejor del cine guatemalteco de las últimas décadas y proyecciones de películas en las secciones de Son de Cine, Cine Culinario, Cine Incluyente y Cine Socioambiental.