España.- Ayuso proclama en la Convención del PP que su "meta política" es Madrid y defiende el proyecto de Casado

02-10-2021 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde se está celebrando la jornada de sábado de la Convención Nacional del PP. POLITICA



La presidenta madrileña levanta al auditorio tras dejar claro que su "sitio es Madrid" y descartarse para liderar el PP



VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este sábado que su "sitio es Madrid" y que ésa es también su "meta política". Dicho esto, ha subrayado que dará "lo mejor" porque "necesitan" que Pablo Casado llegue a ser presidente del Gobierno.



"Tengo meridianamente claro dónde está mi sitio, y sé que mi sitio es Madrid y que daré lo mejor para Madrid porque Madrid es España y porque necesitamos que tú llegues a ser presidente del Gobierno", ha espetado a Casado, poniendo en pie a los asistentes a la Convención del PP que se celebra en Valencia.



De esta forma, Ayuso --que ha acaparado el foco mediático desde su llegada al cónclave tras su viaje a Estados Unidos-- ha buscado zanjar la polémica abierta estas semanas desde que anunció hace un mes que presentaría su candidatura para presidir el PP de Madrid y solicitó adelantar ese congreso regional.



'Génova', que dejó claro desde el primer momento que el cónclave madrileño sería en 2022 como aprobó la Junta Directiva Nacional, no ha ocultado en este tiempo su malestar por las declaraciones públicas de la presidenta madrileña a las puertas de una Convención Nacional diseñada para encumbrar a Casado.



UN MES DE "INFIERNO POLÍTICO-MEDIÁTICO"



En la parte final de su discurso, Ayuso ha asegurado que quería "dejar claro" que está al lado del proyecto de Casado, después de un mes lleno de una "noticias y comentarios" y vivir una "especie de infierno político-mediático" a raíz de trasladar su intención de dar un "paso al frente en Madrid". "Que eso es lo de menos", ha apostillado.



En este punto, ha recordado que hace 16 años acompañó a Casado en su proyecto al frente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, sin dudar en "estar con él" y ha añadido que hizo lo mismo después con la portavocía del partido.



"Después, me dio la mayor oportunidad política de mi vida, que es presidir la Comunidad de Madrid, que es mi salida y mi meta política", ha proclamado, cosechando una fuerte ovación de los militantes presentes en el auditorio de la Ciudad de las Ciencias y las Artes.



Por eso, resaltado que quería claro delante de la mujer de Casado, su familia y la gente del partido que su "sitio" es Madrid y que ella trabajará en ese lugar porque "necesitan" que Pablo Casado llegue al Palacio de la Moncloa.



Y antes de terminar su intervención en la mesa de presidentes autonómicos, que ha moderado Dolors Montserrat, la presidenta madrileña ha vuelto a posicionarse al lado de Casado. "Solo decir una cosa, que mi proyecto siempre ha sido el tuyo, que Madrid es tu cuna política y que no se entiende esta historia de otra manera", ha aseverado.



"SÁNCHEZ SOLO ACIERTA CUANDO COPIA"



La presidenta madrileña ha afirmado que para que Madrid siga creciendo es "fundamental" que Casado dé un paso al frente cuando se convoquen las elecciones generales. "La vida va de elecciones y aquí hay que elegir entre socialismo o progreso, entre socialismo o libertad o entre Sánchez y Casado", ha proclamado.



Finalmente, Ayuso ha afirmado que el proyecto de Pedro Sánchez "lo tapona y lo empeora todo" como, según ha dicho, ha podido comprobar estos días en su viaje a Estados Unidos. "Solo acierta cuando copia", ha dicho sobre el jefe del Ejecutivo y su proyecto para reivindicar el español. De hecho, ha ironizado asegurando que podría llevar esa oficina a Cataluña donde, a su juicio, no se defiende el castellano.