España alcanza por primera vez la gran final de la Copa de Naciones de salto

Barcelona, 1 oct (EFE).- El equipo español de salto de obstáculos a caballo se clasificó por primera vez en la historia de la competición para la gran final de la Copa de Naciones, que se celebra este fin de semana en el Real Club de Polo de Barcelona, gracias a una sólida actuación de todos los jinetes nacionales.

Con un resultado final de 3 puntos, sumados tras excesos en el tiempo para completar el circuito, España finalizó en segunda posición y se situó dentro de los ocho mejores equipos del mundo de la disciplina, en un torneo organizado por la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

Junto al conjunto español, el próximo domingo lucharán por la victoria final Alemania -primera clasificada con solo dos puntos de penalización-, Países Bajos, Brasil, Suecia, Estados Unidos, Irlanda y Bélgica.

La noche en la Ciudad Condal comenzó con dudas para los españoles, ya que el primer competidor del equipo Manuel Fernández Saro con ‘Jarlín de Torres’ pisaron el agua de la piscina, más un punto extra por tiempo, para una penalización total de 5 puntos.

“No me esperaba el derribo en el agua, nunca lo había hecho, el resto lo ha saltado muy bien, me he sentido muy cómodo y creo que él también. Era la primera vez que el caballo saltaba de noche, no sé si eso ha hecho que no calculara bien el reflejo”, ha explicado el atleta a EFE en zona mixta.

El recorrido diseñado por Santiago Valera, quién también fue el director de las pistas con las que compitieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, complicó mucho las cosas a los binomios y grandes potencias de las disciplina como Reino Unido, Bélgica o Suiza sufrían con numerosos derribos.

En la segunda ronda Ismael García Roque junto a la yegua ‘La Costa’ hacía un gran recorrido sin fallos pero superando los 80 segundos permitidos y, tras él, Eduardo Álvarez Aznar repetía el mismo resultado, un solo punto de castigo por tiempos.

Aznar explicó tras su actuación que está contento con su trabajo, en especial, porque participaba con ‘Legend’, un caballo joven que en poco tiempo ha tenido que enfrentarse a una Olimpiada, un Campeonato Europeo y la Copa de Naciones.

La noche aciaga de la debutante Uzbekistán y de conjuntos como el canadiense o el francés, dejaban a España en manos de su último jinete, Sergio Álvarez Moya.

“Es capaz de todo, está acostumbrado a salir cuarto, a salir con presión y la mayoría de veces suele hacerlo bien con esa presión”, vaticinó su compañero Álvarez Aznar instantes antes de que Moya, en competición con ‘Álamo’, marcara un nuevo uno y certificara un resultado histórico para la hípica española.

Gran Bretaña, Italia, Francia, Canadá, Uzbekistán, Suiza y Noruega -que se quedó fuera de la final por tiempos, después de empatar con Bélgica a los puntos-, disputarán la Challenge Cup mañana sábado, dentro de las competiciones en el marco del 109º CSIO Barcelona 2021.