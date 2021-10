El Gobierno británico sube el tono contra el trato policial a las mujeres

Boris Johnson, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/POOL

Londres, 2 oct (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, cargó este sábado contra las disfunciones en el seno de la policía que hacen que las mujeres en el Reino Unido se sientan inseguras ante la violencia y las agresiones sexuales.

En una entrevista con el diario "The Times", Johnson consideró "exasperante" la incapacidad de la policía británica para actuar seriamente contra la violencia machista y dijo que los ciudadanos tienen razón al pensar que las fuerzas de seguridad están fracasando en esa lucha.

A sus palabras se le sumaron también las de la ministra del Interior, Priti Patel, en el diario "The Daily Telegraph" en las que descalificó a quienes argumentan que el acoso callejero o los abusos verbales sobre las mujeres son delitos "de bajo nivel".

La ofensiva dialéctica del Ejecutivo contra sus propias fuerzas de seguridad llega menos de 48 horas después de que fuese condenado a cadena perpetua Wayne Couzens, el agente que el pasado marzo raptó, violó y asesinó a la joven Sarah Everard valiéndose de su condición de policía.

El crimen suscitó una ola de indignación entre las mujeres en el Reino Unido, con numerosas protestas en defensa de calles seguras y libres de machismo, y prendió la mecha del escepticismo contra la policía, envuelta además en la polémica por la violencia al dispersar esas manifestaciones en pleno confinamiento.

"¿Se puede confiar en la policía? Sí, se puede. Pero hay un problema con cómo tratamos la violencia sexual, la violencia machista, la sensibilidad, la diligencia, los tiempos, los retrasos, la confusión con los móviles -al analizarlos-. Eso es lo que tenemos que arreglar", dijo Johnson.

El primer ministro habló con la jefa de la Policía Metropolitana el jueves sobre cómo conseguir aumentar las acusaciones y que los delitos contra las mujeres lleguen a ser sentenciados.

"Pero hay otro problema, causado en parte por el fracaso del sistema de justicia criminal: ¿Se está tomando la policía este asunto suficientemente en serio? Es exasperante. Creo que los ciudadanos sienten que no, y no les falta razón", dijo.