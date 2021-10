Cvirus.- India aplicará una cuarentena más estricta a los viajeros de Reino Unido en respuesta a las medidas británicas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



India aplicará una cuarentena obligatoria de diez días a los viajeros de Reino Unido en respuesta a las estrictas medidas de los británicos, que no reconocen las vacunaciones del país asiático y por tanto exigen también hacer cuarentena durante diez días a los viajeros de la excolonia.



Según fuentes citadas por el medio 'The Times of India', las nuevas restricciones se aplicarán a ciudadanos británicos estén o no vacunados. Estas incluyen la necesidad de realizarse tres pruebas PCR para detectar la COVID-19: una al menos 72 horas antes de la partida, otra el día de la llegada a India y otra a los ocho días.



Las medidas son un reflejo de las adoptadas por las autoridades británicas, que exigen diez días de cuarentena y la realización de dos pruebas PCR para detectar la enfermedad.



La decisión se produce a raíz de la negativa de las autoridades británicas a aceptar los certificados de vacunación indios como válidos, por lo que los viajeros vacunados de este país son considerados como no inmunizados.



Según un portavoz británico citado por 'The Times of India', las autoridades de Reino Unido continúan cooperando con el Gobierno indio para expandir el reconocimiento de los certificados de vacunación al país asiático, si bien este reconocimiento, advierten los británicos, podría llevar algún tiempo.



Durante las últimas semanas se han producido varias reuniones entre representantes británicos e indios para tratar de avanzar en el reconocimiento mutuo de certificados de vacunación, hasta ahora sin éxito.