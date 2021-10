Colombia.- El Tribunal Constitucional de Colombia amplía el período de funcionamiento de la Comisión de la Verdad

15-06-2016 Un grupo de personas sujetan una bandera de Colombia con la palabra 'paz' POLITICA SOCIEDAD COLOMBIA SUDAMÉRICA CÁRITAS



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La Sala Plena del Tribunal Constitucional de Colombia ha ampliado siete meses el período de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, por lo que el trabajo del órgano creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podrá continuar.



El Constitucional ha aprobado con ocho votos a favor otorgar hasta el 27 de junio de 2022 a la Comisión para su actividad, si bien posteriormente sigue el período de socialización del informe final, que es de dos meses y finalizará el 27 de agosto.



El magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha defendido ante la Sala Plena que debido a la pandemia de coronavirus la Comisión de la Verdad no ha podido cumplir su período de tres años adecuadamente, ya que las restricciones han reducido su capacidad para realizar su recorrido por los distintos puntos del país, recoge la emisora colombiana Caracol Radio.



Ahora, la comisión tiene siete meses más para concluir el informe que contendrá las recomendaciones que deberá acatar Colombia para no repetir los hechos sufridos por las víctimas en el marco del conflicto armado del país sudamericano.



La ampliación fue solicitada por las víctimas al Tribunal Constitucional, la Procuraduría de Colombia y el presidente de la Comisión, el jesuita Francisco de Roux.



La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acogido la decisión del Constitución al considerar que supone un respaldo a las víctimas satisface sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos.