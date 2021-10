Cataríes votan por primera vez para elegir parte de su consejo legislativo

Catar celebró este sábado las primeras elecciones legislativas de su historia, en un tímido paso hacia la democracia en el que los cataríes tuvieron la oportunidad de elegir entre 223 candidatos a dos tercios de los 45 escaños del consejo de la "Shura" (consulta), un cuerpo legislativo que tendrá unos poderes limitados. EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

(Actualiza con resultados finales)

El Cairo, 2 oct (EFE).- Catar celebró este sábado las primeras elecciones legislativas de su historia, en un tímido paso hacia la democracia en el que los cataríes tuvieron la oportunidad de elegir entre 223 candidatos a dos tercios de los 45 escaños del consejo de la "Shura" (consulta), un cuerpo legislativo que tendrá unos poderes limitados.

En la madrugada del domingo, con bastantes horas de retraso respecto a lo previsto, la comisión electoral anunció los 30 ganadores, entre los que no estaba ninguna de las 26 mujeres que se presentaban, y que la tasa de participación había sido del 63,5 %, si bien en ningún momento ha informado de cuántas personas tenían derecho a votar.

Las 26 mujeres se presentaron en 14 de las 30 circunscripciones del país y a priori la mayoría de ellas arrancaba con pocas oportunidades de ganar un escaño debido a la naturaleza tribal conservadora de la sociedad catarí.

Algunas competían con hasta 10 hombres, varios de los cuales eran miembros de una misma familia o tribu que se enfrentaban por un escaño en la misma circunscripción.

Sin embargo, en la lista final de ganadores, ninguna logró la victoria en su circunscripción a pesar de que la agencia de noticias estatal, QNA, había destacado que habían participado en gran número en la votación. "Miles de ellas acudieron a emitir su voto para elegir a sus candidatos", había apuntado.

La votación se desarrolló entre las 8.00 hora local (5.00 GMT) y las 18.00 horas (15.00 GMT), cuando fueron cerrados los colegios electorales, tal como estaba programado, y el escrutinio de votos comenzó inmediatamente después.

Durante la jornada, los medios cataríes mostraron imágenes de algunos altos responsables del Estado mientras emitían su voto. Entre ellos no se pudo ver al emir, pero sí al primer ministro, Jaled bin Jalifa al Zani, quien destacó la importancia de la votación como un "logro histórico" para Catar.

"El pueblo de Catar votó hoy para elegir a los miembros del primer Consejo de la Shura elegido en una votación general y secreta (...) Es un nuevo logro histórico que suma a la decisión de nuestro país a ampliar la participación popular en la (toma) de decisión", dijo el jefe de Gobierno catarí en su cuenta en Twitter.

"Felicito a la gente por este éxito y agradezco a todos los que participaron en este evento nacional: candidatos, votantes y organizadores", añadió Al Zani, quien ostenta también la cartera de Interior.

A los 30 ganadores de esta elección se les sumarán en el Consejo de la Shura otros 15 miembros nombrados directamente por el emir, Tamim bin Hamad al Zani.

El Consejo tendrá capacidades legislativas, supervisará al Gobierno y aprobará los presupuestos generales del país, pero no se le permitirá intervenir en cuerpos de asesoría del emir como los consejos Supremos de Defensa, Seguridad Nacional o Asuntos Económicos.

Según la ley electoral, se consideraba ganador de un escaño el candidato que obtenía el mayor número de votos en una circunscripción y en caso de que dos o más hubieran logrado el mismo número de votos, la comisión electoral sortearía entre ellos el escaño en su presencia, aunque no se informó de que haya habido que recurrir a este extremo en ningún caso.

Catar, que no permite los partidos políticos, contaba con un órgano consultivo desde 1972 designado en su integridad por el jefe de Estado hasta que el pasado 29 de julio el emir decretó la convocatoria de las primeras elecciones para el Consejo de la Shura.

Esta nación árabe, el mayor exportador de gas del mundo, y que se prepara para organizar dentro de un año el primer Mundial de fútbol en un país árabe, tiene una población de unos 2,7 millones de habitantes, un 13 % de ellos cataríes y el resto inmigrantes.