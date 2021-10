Carmen Lomana habla sobre la boda de Anabel Pantoja

18-09-2021 CARMEN LOMANA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



El fin de semana pasado el nombre de Carmen Lomana sonó con más fuerza que nunca porque al parecer ella es una de las responsables de que se haya hablado tanto de la ruptura entre Ainhoa Arteta y Matías Urrea, al menos así lo dejaba entrever algunos colaboradores de televisión y la hija de la soprano, Sara, que hablaba en exclusiva para 'Socialité'.



Hemos hablado con Carmen Lomana y nos ha dejado claro que quiere mucho a Sara la hija de Ainhoa Arteta y de esta manera ha zanjado los rumores que ha habido en los últimos días sobre su relación: "Anda no me hables de Sara, la quiero un montón. A mí no me afecta, pero me parece".



En cuanto a lo sucedido con Doña Ana, la influencer sentencia: "Sí, pero bueno, llevaba mucho tiempo muy mal, no es una muerte que nos haya sorprendido. Entiendo y me parece muy bien que Anabel celebre su boda mañana. Imagínate, con todo organizado, sí. Creo que ha hecho muy bien".



También nos ha querido comentar qué le ha parecido la ausencia de Kiko Rivera y su mujer a la boda más polémica del año: "Kiko Rivera es cantante, no lo sabía. No sé eso es una cuestión de cada uno pero claro, él no se va a casar y Anabel sí. Me parece muy bien".