Brown y Jones, lesionados, no jugarán para los Titans contra los Jets

Fotografía de archivo del receptor de los Tennessee Titans A.J. Brown. EFE/EPA/RICK MUSACCHIO

Nashville (EE.UU.), 1 oct (EFE).- Los Titans de Tennessee no contarán con sus receptores A.J. Brown y Julio Jones esta semana contra los Jets de Nueva York, indicó el entrenador en jefe Mike Vrabel.

Agregó que el equipo no contará tampoco con el apoyador externo Bud Dupree.

Tanto Brown como Jones sufrieron lesiones en el tendón del muslo en la victoria por 25-16 de la semana pasada sobre los Colts de Indianápolis.

Brown participó en sólo ocho jugadas antes de salir. Jones se consideró no disponible a finales del tercer cuarto. Ninguno de los receptores entrenó esta semana.

El receptor de segundo año Nick Westbrook-Ikhine se apoyará para reemplazar a los lesionados Brown y Jones. El agente libre Josh Reynolds estuvo inactivo la semana pasada, pero dijo que esperaba tener una oportunidad contra los Jets.

Dupree estuvo activo la semana pasada pero no jugó ni un instante. El apoyador externo veterano se rompió un ligamento cruzado anterior en diciembre mientras estaba con los Steelers de Pittsburgh.

Los Titans tienen sólo dos apoyadores externos, Ola Adeniyi y Harold Landry III, disponibles para ellos en su lista de 53 hombres. El equipo contrató a Sharif Finch para el equipo de práctica el martes.

Vrabel también descartó a Brett Kern, Caleb Farley y Larrell Murchison para el partido del domingo.