Bogotá busca en Nueva York atraer inversiones como parte de su recuperación

Bogotá, 2 oct (EFE).- Autoridades de Bogotá hicieron esta semana una gira en Nueva York con el objetivo de atraer inversiones en los sectores de infraestructura, industrias creativas, salud y emprendimiento como parte de su recuperación económica por los efectos de la pandemia de la covid-19.

"EE.UU. es el país que más invierte en Bogotá, por lo que es natural que, en medio de la recuperación económica que se quiere para la ciudad, convoquemos a las empresas estadounidenses para que conozcan las nuevas oportunidades de inversión que ofrece la ciudad", dijo la gerente de promoción de inversión de la agencia Invest in Bogota, Mónica Sánchez.

Esta gira en la que participó Sánchez hace parte de la visita que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo esta semana a Washington y a Nueva York en la que participó de espacios académicos en los que destacó los programas que tiene la ciudad en temas como cierre de brechas de género, ciudades inteligentes e infraestructura, entre otros.

FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO

Durante el viaje hubo reuniones con fondos de capital de riesgo, aceleradoras y universidades, como parte de un búsqueda de alianzas para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación de la capital colombiana.

Justamente Bogotá fue destacada el mes pasado como el segundo mayor ecosistema de emprendimiento emergente de América Latina en la Global Startup Ecosystem Report (GSER), de la plataforma internacional Startup Genome.

Igualmente, según cifras analizadas por Invest in Bogota, la empresas emergentes de la ciudad concentraron el 85 % del monto de inversión que recibió el ecosistema colombiano entre enero y julio pasados.

En total -según cifras de las plataformas TTR, Emis, Orbis Crossborder y Crunchbase, y cálculos realizados por la agencia de promoción- en los primeros seis meses de 2021 Bogotá y la región que la rodea recibieron flujos de inversión de emprendimiento por 364 millones de dólares, un aumento de 226 millones con respecto al mismo periodo de 2020.

IMPORTANCIA DE LAS INVERSIONES DE EE.UU.

Entre enero y abril de este año, a "Bogotá región" llegaron 15 proyectos con flujos de inversión por 333 millones de dólares desde Estados Unidos.

Igualmente, concentró casi el 80 % de los proyectos que recibió Colombia del país norteamericano, cuyo impacto se multiplica si se analizan las iniciativas recibidas por la capital en los últimos cinco años.

"Cifras de Invest in Bogota estiman que entre 2016 y 2020, Bogotá Región recibió cerca de 2.646 millones de dólares para el desarrollo de 187 proyectos, con una generación de empleo que supera los 18.600 puestos de trabajo", agregó la información de la agencia.

PROMOCIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO

Invest in Bogota también presentará este mes una campaña de promoción virtual para el sector de manufacturas de valor agregado para atraer proyectos de inversión de Estados Unidos.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la agencia estatal de promoción ProColombia, incluye reuniones con 15 potenciales inversionistas de EE.UU. y se realizará durante todo el mes.

"Algunos de los sectores en los que la ciudad ha identificado potencial para la atracción de proyectos de inversión son: alimentos y bebidas; agroindustria; materiales de construcción; metalmecánica, y economía circular", detalló Invest in Bogota.