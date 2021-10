Benítez le quita dos puntos al United, con Cristiano de suplente

EFE/EPA/Peter Powell

Londres, 2 oct (EFE).- El Everton de Rafa Benítez, con muchas bajas en el equipo, sacó oro en su visita a Old Trafford, con un empate a uno en un partido en el que Cristiano Ronaldo fue suplente.

Los 'Toffees', sin Richarlison ni Dominic Calvert-Lewin, estuvieron a punto de darle la vuelta al gol inicial de Anthony Martial cuando, tras lograr el empate por medio de Andros Townsend, el VAR le anuló un gol por fuera de juego al colombiano Yerry Mina a cinco minutos para el final que hubiera supuesto el 1-2.

Cristiano, que descansó tras su gol en el minuto 95 contra el Villarreal, saltó al campo en el minuto 57, con 1-0 en el marcador a favor de los 'Diablos Rojos', gracias a un golazo de Martial, que completó con un trallazo una combinación entre Mason Greenwood y Bruno Fernandes.

Pero según salió Cristiano (y Jadon Sancho) se le empezaron a torcer las cosas a los de Ole Gunnar Solskjaer. El empate fue un desparrame defensivo, porque empezó con un córner a favor del United. No fueron capace de aguantar la pelota y Demarai Gray, entre tres jugadores, se salió con la suya en el centro del campo, inició el contraataque y se la dio a Abdoulaye Doucouré en tres cuartos. Este condujo y dejó solo delante de De Gea a Townsend, que no falló con un disparo cruzado y que celebró el gol con los gestos de Cristiano.

Pudo ser peor para el United, y es que en otro desajuste, esta vez en un córner en contra, Tom Davies, a cinco minutos para el final, se quedó plantado contra De Gea. Sin embargo, el centrocampista, en lugar de tirar, se la dio a Mina, que marcó, celebró con baile ante la furia de Old Trafford, y se encontró con la revisión del VAR, que descubrió su fuera de juego.

Con este empate, el United ha ganado solo dos de sus últimos seis partidos, y pierde comba en la batalla por la Premier League. Pese a que se colocan segundos, con catorce unidades, las mismas que el Everton, Liverpool, Manchester City y Chelsea, tienen un partido menos y podrían pasarle en la tabla.

Además, para remontarse al último partido en el que el United no encajó en Old Trafford, hay que irse hasta abril cuando vencieron 2-0 al Granada.