Belén Esteban pone rumbo a Madrid tras la boda de Anabel Pantoja

02-10-2021 BELÉN ESTEBAN.



Nada más despertarnos este sábado hemos visto vídeos de la fiesta de anoche en la que los invitados de la boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez daban todo y más, entre ellos, Belén Esteban que cogió el micrófono del dj en varias ocasiones para animar a todo el mundo... lo cierto es que la colaboradora de televisión se lo pasó en grande, ya que no la hemos visto dejar de sonreír en ningún momento.



Todo lo bueno acaba porque Belén ya ha puesto rumbo a Madrid y lo ha hecho con unas enormes gafas de sol y con la voz entrecortada después de la fiesta de anoche en la que lo dio todo.



"De vuelta a Madrid y a 'Sábado Deluxe'" nos confesaba la Esteban cuando estaba a punto de embarcar, además nos aseguraba que: "Me lo he pasado bien, sí, muy divertido, pero estoy muerto".



Muy amiga de Anabel Pantoja, Belén nos ha asegurado que esta ceremonia: "Es una de las mejores bodas que he ido en la vida" y... en cuanto al desfase que se produjo por la noche, la colaboradora nos ha desvelado que: "Yo hice de todo ayer, yo veo un micro... me encanta, me gusta animar".