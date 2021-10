Bagnaia reconoce que le ha costado un poco y que tuvo problemas

En la imagen, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21). EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Austin (Estados Unidos), 2 oct (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), autor de la "Pole position" para el Gran Premio de las Américas ha reconocido que le costó un poco y que por la mañana del sábado tuvo problemas.

"Me ha costado un poco, esta mañana tenía problemas y decidimos dejar de intentar que la moto se comportase mejor en los baches y volver a la puesta a punto de Misano, a partir de ahí empecé a mejorar y volví a tener las mismas sensaciones, lo que me ha permitido ser fuerte", ha explicado Bagnaia.

"Será más difícil en esta ocasión porque he visto los ritmos de Fabio, Marc y Jack y tienen mejor ritmo que yo. Estoy seguro que Marc tratará de crear distancia de inicio, pero la clave será tener constancia y no cometer errores con los baches", señaló el piloto italiano de Ducati.

Sobre los baches comentó que "normalmente el ritmo de carrera es más lento que en la segunda clasificación, en donde arriesgamos más, pero con este tipo de baches la moto responde de manera distinta en cada vuelta y es imposible adelantar ahí, pero tenemos que competir así, por lo que el ritmo será un poco más lento y tendremos que ser más inteligentes en carrera".

Como los demás, al referirse a los baches y lo hablado en la Comisión de Seguridad, "Pecco" Bagnaia confirmó: "estuvimos hablando, pero sólo decidimos pedir que se re-asfalte desde la curva 2 a la 11 y si no lo hacen, será mejor no volver porque es muy arriesgado".

En cuanto a las posibilidades de continuar recortando distancia con el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo, el piloto italiano dijo estar "contento, pero tampoco marca tanto la diferencia esta situación, estamos aquí para intentar mantener abierto el campeonato y la mejor posición para hacerlo es empezar desde la 'pole', pero eso no cambia tanto la película para mañana".