Alíev, listo para dialogar con el líder armenio y trabajar en un acuerdo de paz

El presidente azerbaiyano, Ilham Alíev ha asegurado este sábado en entrevista con la Agencia Efe que está dispuesto a sentarse con el líder armenio, Nikol Pashinián, para normalizar las relaciones con Armenia pero descarta un estatus especial o la autonomía para los armenios de Karabaj tras la guerra por ese territorio. EFE/Presidencia azerbaiyana SÓLO USO EDITORIAL, SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO

Moscú, 2 oct (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, dijo hoy que está preparado para sentarse a negociar con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, para "establecer unas relaciones normales" con Armenia y "trabajar en un futuro acuerdo de paz" tras la guerra de 44 días por el control de Nagorno Karabaj.

"Después de la guerra, nuestra postura permanece invariable. Queremos establecer relaciones normales con Armenia basadas en el reconocimiento mutuo de la integridad territorial", afirmó el jefe de Estado en una entrevista con Efe por videoconferencia desde uno de los salones del Palacio Presidencial en Bakú.

"Estamos listos para comenzar inmediatamente el proceso de delimitación de nuestras fronteras y por supuesto después la demarcación", añadió el mandatario de Azerbaiyán, país que ganó la guerra que se libró entre septiembre y noviembre de 2020 en torno a Nagorno Karabaj.

Alíev recalcó que también ha expresado su disposición a "trabajar junto con Armenia en un futuro acuerdo de paz".

"Hemos mencionado muchas veces estas iniciativas, pero lamentablemente no hemos recibido aún una respuesta positiva de parte de Armenia", indicó.

Para el presidente azerbaiyano, "la guerra ha acabado" y "este capítulo está cerrado", por lo que no caben declaraciones de revanchismo o planes de recuperar el territorio liberado que aún se escuchan entre la clase política en Armenia, sostuvo.

Tampoco cabe pensar ya en un estatus especial o autonomía para el Karabaj, recalcó, después de que Bakú durante casi 30 años de negociaciones mostrara una postura "muy constructiva" y estuviera dispuesto "a dar los armenios que vivían en Azerbaiyán cierto nivel de autonomía".

Pero esta postura "siempre fue rechazada por Armenia y siempre exigían la independencia para lo que ellos llaman Nagorno Karabaj", afirmó.

"Para resumirlo: no hay ninguna manera de volver al asunto del estatus. (No habrá) ningún estatus y todo el mundo debería olvidarlo", zanjó Alíev esta cuestión.

Los combates en Nagorno Karabaj, territorio internacionalmente reconocido como de Azerbaiyán pero en disputa entre armenios y azerbaiyanos desde 1988, se cobraron en 2020 la vida de más 5.500 militares de ambos bandos y unos 150 civiles, según fuentes oficiales.

Armenia controlaba el territorio desde su victoria en la anterior contienda (1992-1994). Como consecuencia de la guerra del año pasado, Ereván perdió el control sobre más de dos tercios del territorio del Karabaj.