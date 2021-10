ACTUALIZA 1-Bravos golea e interrumpe racha ganadora de Monterrey en México

(Actualiza con citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct (Reuters) - Bravos de Ciudad Juárez interrumpió el viernes la racha ganadora que registraba Monterrey al golearlo 3-1 en el inicio de la duodécima jornada del torneo Grita México A21.

Los "Rayados" de Monterrey, que registraban tres triunfos consecutivos, no perdían desde el 11 de septiembre cuando fueron derrotados 2-1 por Atlas en la octava jornada.

"Tenemos que ser humildes y autocríticos, veníamos bien, pero el fútbol tiene esas cosas. Felicito al rival, manejó sus piezas y los tiempos, no sé si fue nuestro peor partido, pero faltó intensidad en los duelos individuales, quizá mejor actitud", dijo el director técnico de Monterrey, Javier Aguirre.

"Si no estás a la altura de las circunstancias y si no eres intenso, viene el rival y te gana. Ricardo (Ferretti) lo planteó bien y nos ganó bien. No queda más que mirar hacia adelante", apuntó.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, Monterrey generó la primera opción de gol a los 12 minutos con un disparo del argentino Maximiliano Meza que pegó en el poste izquierdo.

La presión de "Rayados" dio resultado a los 39 minutos con un disparo de Meza que fue desviado por el defensor José García, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Hugo González.

Bravos empató a los 41 minutos cuando el uruguayo Diego Rolán definió en el área chica tras pase de cabeza del brasileño Pedro Raúl Garay.

Dos minutos después, el equipo local dio la vuelta al marcador por conducto del ecuatoriano Jefferson Intriago, quien definió con un disparo en el centro del área tras pase de José Esquivel.

El equipo dirigido por el brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti metió el tercer gol a los 87 minutos con un potente disparo del uruguayo Maximiliano Olivera dentro del área.

En el otro partido del viernes, Pachuca remontó y ganó 2-1 como visitante a Puebla con goles de Luis Chávez y Erick Sánchez después de que Diego de Buen había adelantado al equipo local.

La actividad continuará el sábado con los partidos entre León-Atlético San Luis, Santos Laguna-Mazatlán y Guadalajara-Atlas.

La jornada se completará el domingo cuando América enfrente a Pumas UNAM, el campeón Cruz Azul visite a Tijuana, Toluca sea local ante Querétaro y Tigres UANL juegue ante Necaxa. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)