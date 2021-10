VÍDEO: El mandato de la UE sobre Gibraltar recoge la "intención" de España de ceder a Frontex el control fronterizo

19-05-2010 Peñón De Gibraltar POLÍTICA ESPAÑA EUROPA REINO UNIDO



BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El mandato de la UE para negociar la relación con Gibraltar apuesta por "suprimir las barreras físicas" para facilitar la libre circulación de personas entre el territorio y la Unión Europea siempre que España controle el paso fronterizo en aeropuerto y puerto, si bien recoge la "intención" de las autoridades españolas de ceder a la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) ese control.



"España ha expresado su intención de solicitar la asistencia de Frontex dentro de los límites y condiciones del reglamento sobre la agencia para implementar las obligaciones de control fronterizo dentro del futuro acuerdo durante un periodo de cuatro años", según recoge el mandato validado este viernes por los embajadores de los 27 al que ha tenido acceso Europa Press.



De este modo, el texto modifica la redacción inicial propuesta por Bruselas y recoge la demanda británica de que el control de la frontera exterior no quede en manos de España. La asistencia de Frontex sería de cuatro años, el mismo plazo que fija el mandato para evaluar la puesta en práctica del acuerdo por las dos partes y que ambas decidan si continuar con el mismo régimen o darlo por concluido.



La propuesta de mandato presentada en julio por el Ejecutivo comunitario irritó a Reino Unido por evitar toda mención a Frontex y reservar a la competencia exclusiva de España el control de la frontera en el aeropuerto y el puerto, algo que para Londres suponía un ataque a su soberanía y no estaba dispuesto a negociar.



En estos meses, las capitales han introducido "una serie de cambios" en el documento antes de contar con el visto bueno de todos los Estados miembro, según fuentes europeas. Una vez sea adoptado formalmente la próxima semana en una reunión de ministros de la UE, la Comisión Europea, responsable de negociar en nombre de la UE, podrá iniciar las conversaciones con Reino Unido.



ESPAÑA ESPERA QUE LA NEGOCIACIÓN DURE POCO



Fuentes diplomáticas españolas, por su parte, confían en que las negociaciones "duren poco" porque se parte de un preacuerdo entre Madrid y Londres que se aplica de manera interina desde que se produjo el Brexit, a la espera de pactar una solución definitiva entre la UE y Reino Unido.



El documento que los 27 formalizarán la semana próxima con el ánimo de iniciar las conversaciones con los británicos en las semanas que sigan establece además que se negociará "en pleno respeto de la integridad territorial" de los Estados miembro y sin afectar a la posición legal de España respecto a la soberanía y jurisdicción de Gibraltar.



Junto al mandato, el Consejo ha incluido una declaración propia para dejar claro que la supresión de la Verja busca asegurar el desarrollo y prosperidad de la región y "no puede ser interpretado como la participación de Gibraltar en el acervo de Schengen".



De este modo, la UE quiere evitar que el resultado de un acuerdo de los 27 con Reino Unido sobre el Peñón se interprete como una ampliación del espacio europeo sin fronteras ni de la Unión Aduanera.



En todo caso, sea cual sea el resultado de las negociaciones entre Bruselas y Londres, el escrito al que ha tenido acceso Europa Press advierte también de que "necesitará el acuerdo previo del Reino de España" para ser aceptado por el bloque.



Los Veintisiete se hacen cargo de la "situación geográfica particular" de Gibraltar y de la "relación especial" con España, por lo que abogan por negociar un acuerdo "amplio y equilibrado". Un acuerdo, añaden, que esperan sirva para el desarrollo social y económico no solo de Gibraltar sino también de la región española del Campo de Gibraltar.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/603463/1/ue-recoge-intencion-espana-ceder-frontex-control-gibraltar



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06