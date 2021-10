Venezuela suma 1.296 nuevos casos de covid-19

Fotografía de archivo de personas mientras hacen fila colocarse una dosis de la vacuna china Sinopharm en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R

Caracas, 30 sep (EFE).- Venezuela registró en las últimas 24 horas 1.296 nuevos casos de covid-19, con lo que el país caribeño suma 368.968 desde el inicio de la pandemia, informó este jueves la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la covid-19 informa al pueblo de Venezuela que en las últimas 24 horas se detectaron 1.296 nuevos contagios en nuestro país, todos los casos por transmisión comunitaria", indicó Rodríguez en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta indicó que Miranda fue el estado del país con más contagios con 347, seguido de Caracas con 238, La Guaira con 182, Bolívar con 116, Lara con 101, Aragua con 98, Yaracuy con 80, Táchira con 24 y Carabobo con 20.

Las regiones del país con menos casos fueron Barinas con 18, Zulia con 17, Anzoátegui con 13, Guárico con 12, Monagas con 9, Trujillo con 7, Sucre con 5, Nueva Esparta y Amazonas con 3 y Delta Amacuro, Cojedes y Portuguesa con 1.

Asimismo, Rodríguez informó que en las últimas 24 horas fallecieron 15 personas más por la covid-19, seis de ellos en Anzoátegui, otras seis en Caracas, una en La Guaira, otra en Miranda y una persona en Sucre.

La vicepresidenta indicó que en el país caribeño han fallecido 4.469 personas desde el inicio de la pandemia.

Agregó en el reporte que de los 368.968 contagios registrados, se han recuperado 351.141 pacientes, con lo que solo hay 13.358 casos activos.

"Debemos extremar las medidas de cuidado en la Gran Caracas. En los últimos días Miranda, Distrito Capital y La Guaira encabezan la mayor cifra de casos en todo el país. Insistimos en el llamado al uso del tapabocas y a no bajar la guardia frente al virus", puntualizó.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró el lunes que en el país se han inmunizado con dos dosis a 5.983.049 personas en el país, lo que representa el 27 % de la población, mientras que con una dosis se han vacunado, de acuerdo a sus datos, 9.731.808 ciudadanos, lo que equivale a 43,9 % de los venezolanos.

Los datos brindados por Ñáñez revelan que el cómputo no se realizó sobre el total de la población actual de Venezuela -algo más de 30 millones, según el Gobierno-, sino que se calculó para un sector de 22.159.440 personas, en el caso de los vacunados con pauta completa, y para 22.168.109 habitantes, en el caso de los inoculados con una sola dosis.

El funcionario no explicó a qué se debe esa diferencia ni qué franjas de edad entran en el cálculo, aunque Maduro tiene previsto vacunar, según informó recientemente, a todos los ciudadanos a partir de 3 años y llegar a la meta del 70 % de inmunizados para octubre.