Van Gaal incluye a Luuk de Jong en la lista de la “Oranje”

Los jugadores del FC Barcelona, Serginho Dest (i) y Luuk de Jong (d), durante el entrenamiento que el equipo azulgrana ha realizado este viernes en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el encuentro de LaLiga que mañana disputarán ante el Atlético de Madrid.. EFE/Alejandro García.

La Haya, 1 oct (EFE).- El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, incluyó a los barcelonistas Memphis Depay, Frenkie de Jong y Luuk de Jong en la lista definitiva para los próximos dos partidos de la “Oranje” clasificatorios para el Mundial de Catar 2022.

Entre los 26 jugadores convocados hay dos debutantes, el extremo del Brujas Noa Lang y el portero del Friburgo Mark Flekken, informó hoy la Real Federación Neerlandesa de Fútbol.

“Noa Lang lo está haciendo bien en el Brujas. Ya le he indicado que no estamos aprovechando bien nuestros extremos, por eso estamos buscando oportunidades en esos puestos. Le doy la oportunidad con mucho gusto a un jugador joven”, dijo Van Gaal en el comunicado de la federación.

Respecto al portero Flekken, el seleccionador dijo que “está mostrando cosas buenas en la Bundesliga” y le gustaría verlo más de cerca “para tener una imagen de él”.

El defensa Devyne Rensch, que no ha sido titular en las últimas semanas, se cae de la primera lista dada a conocer hace dos semanas, al igual que el lesionado extremo del Tottenham Steven Bergwijn.

Van Gaal tampoco ha convocado al portero Jasper Cillessen a pesar de que ha recuperado recientemente la titularidad con el Valencia.

Países Bajos colidera con Noruega el grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2002 y se enfrenta en los próximos días a las dos selecciones más débiles del grupo: Letonia, el 8 de octubre en Riga, y Gibraltar, el 11 de octubre en Róterdam.

Lista definitiva:

Porteros: Justin Bijlow (Feyenoord), Joel Drommel (PSV Eindhoven), Mark Flekken (SC Friburgo) y Tim Krul (Norwich City).

Defensas: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurrien Timber (Ajax) y Stefan de Vrij (Inter de Milán).

Centrocampistas: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (Feyenoord) y Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Steven Berghuis (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Luuk de Jong (Barcelona), Noa Lang (Brujas), Donyell Malen (Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).