Urgencias por objetivos dispares

Cádiz/Valencia, 1 oct (EFE).- Cádiz y Valencia se enfrentan este sábado en el Nuevo Mirandilla en un duelo de urgencias dispares por los tres puntos, los gaditanos para olvidar la derrota ante el Rayo Vallecano (3-1) y salir de abajo y los valencianistas para reengancharse a los puestos de arriba y recobrar el nivel de un ilusionante comienzo de Liga.

Los de Álvaro Cervera buscan ante los de José Bordalás su segunda victoria de la temporada y la primera en casa en un ambiente enrarecido al ser sorprendidos varios jugadores de la plantilla en una discoteca después de perder el partido ante el Rayo sin tener permiso para salir, confirmó el técnico cadista.

Enfrente, tendrán los cadistas un conjunto que llega a tierras gaditanas con una trayectoria irregular, ya que tras vencer al Osasuna en El Sadar, perdió en los últimos minutos ante el Real Madrid, cayó estrepitosamente -tres goles en veinte minutos- ante el Sevilla y empató sobre la bocina ante el Athletic.

Los gaditanos no conocen el triunfo en casa, donde de doce puntos posibles solamente han sacado dos, en los empates cosechados ante el Levante y el Barcelona.

Los otros dos encuentros se saldaron con derrota, contra el Osasuna y la Real Sociedad, lo que sintetiza el inicio de la competición en un bagaje pobre en su feudo.

Un solo triunfo ante el Celta (1-2) propicia que los de Cervera estén cerca de los puestos de descenso, con tres puntos sobre el Granada, al sumar los gaditanos seis por los tres de los pupilos de Robert Moreno, que marcan la frontera entre el descenso y la permanencia.

En este partido volverá a recordarse el incidente acaecido en el enfrentamiento de la pasada temporada, cuando hace siete meses surgió una gran polémica por un supuesto insulto racista del jugador del club gaditano Juan Cala al francés del equipo de Mestalla Mouctar Diakhaby, incidente sobreseído semanas después.

El central y pivote defensivo Rafael Giménez 'Fali' ha entrado en la convocatoria después de la lesión sufrida hace diez días contra el Barcelona, mientras que no podrán estar los lesionados José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido.

El Valencia afronta este encuentro con el cruce de sensaciones que acumula en las últimas tres semanas. El equipo de José Bordalás, tras su buen inicio de la Liga, ha perdido algo de empuje al cruzarse con equipos de la parte alta de la clasificación y ahora espera poder recuperarlo en su visita al Nuevo Mirandilla.

El bajón que ha experimentado ha coincidido también con una serie de bajas que han mermado al equipo y que se mantendrán para este encuentro. No estarán aún ni Thierry Correia en el flanco derecho de la defensa, ni José Luis Gayà en el izquierdo, ni Carlos Soler por delante del primero ni Denis Cheryshev por delante del segundo.

Además, tampoco jugará el delantero centro Maxi Gómez tras no prosperar los recursos que presentó el club esta semana para que le fuera retirada una de las dos tarjetas que vio contra el Athletic. Su sustituto será, salvo sorpresa Marcos André, que fue el autor del postrero gol contra el equipo vasco.

Sí que se espera que esté el central Gabriel Paulista aunque tras haber disputado todos los minutos hasta ahora el cuerpo técnico le ha reducido la carga de trabajo toda la semana. De no poder jugar, podría estrenarse como titular Mouctar Diakhaby después de la polémica de la pasada campaña tras su denuncia de insultos racistas por parte de Juan Cala.

El habitual planteamiento defensivo del Cádiz, que suele ceder el balón a sus rivales, será un reto para el centro del campo del Valencia, que se espera que vuelva a estar formado por Hugo Guillamón y Daniel Wass, con Uros Racic todavía a la espera de otra oportunidad. También se da por hecho que tras hacer titular a Jasper Cillessen, tras haber sido seis partidos suplente de Giorgi Mamarashvili, el de los Países Bajos seguirá bajo los palos.

- Alineaciones probables

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Haroyan, Chust, Espino; Jonsson, Alarcón, Salvi, Bastida, Arzamendia; Negredo.

Valencia: Cillessen; Foulquier, Gabriel Paulista, Alderete, Lato; Musah, Wass, Hugo Guillamón, Hugo Duro; Guedes, Marcos André.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 18.30 CET (16.30 GMT).

Puestos: Cádiz (15º 6 puntos) y Valencia (8º 11 puntos)

La clave: Los dos entrenadores basan el juego de sus equipos en la fortaleza defensiva y las acciones a balón parado pueden cobrar especial importancia.

El dato: El Cádiz ha ganado cuatro veces al Valencia en el antiguo estadio Ramón de Carranza en los doce enfrentamientos que han tenido ambos equipos, con cinco victorias valencianistas y tres empates.

La frase:

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz: “Los jugadores que salieron de fiesta no me representan y no tenían permiso”

José Bordalás: "No nos podemos permitir entrar mal al partido"

- El entorno: La afición del Cádiz podrá asistir a un encuentro de Liga sin limitaciones de aforo por primera vez desde diecinueve meses. EFE

