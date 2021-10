Tasas de swap en Chile suben tras sólido Imace: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas se benefician del retroceso del dólar en los mercados internacionales, así como de la recuperación de los precios de los metales. La decisión de Colombia de subir las tasas de interés el jueves cumplió las expectativas de los operadores, lo que provocó solo una reacción leve en la curva de swaps. El IPC de Lima, en tanto, será el centro de la atención de los operadores peruanos.

El peso colombiano subía 0,8%, en línea con las ganancias generalizadas observadas en América Latina, después de que los responsables políticos elevaron la tasa de referencia en 25 puntos base hasta el 2% en una decisión dividida. Tres de los siete funcionarios votaron a favor de un aumento de 50 puntos base, lo que es considerado una señal “hawkish” por los operadores. Colombia es la última de las principales economías latinoamericanas en comenzar a eliminar el estímulo monetario en medio de una creciente inflación.

La curva IBR caía entre 3 y 6 puntos base, y los inversionistas ajustan sus posiciones en función del aumento de tasas menos agresivo, pero dejan una prima en caso de que el endurecimiento monetario se acelere en el futuro. La parte corta de la curva continúa descontando que la tasa clave se ubicará más allá del 4% en seis meses.

El peso chileno, por su parte, subía 0,7%, también debido a la debilidad generalizada del dólar y al aumento del 2% del cobre en Londres. La moneda se debilitó más allá del nivel psicológico de los 800 por dólar a principios de esta semana y no tiene una barrera técnica antes de los 824 por dólar.

El Imacec, un referente del PIB chileno, se ubicó muy por encima de lo previsto en agosto, al registrar un alza intranual de 19,1%, frente a la estimación de 16,5%. La cifra contrasta con los decepcionantes datos de ventas minoristas, manufactura y empleo publicados el jueves.

El sorpresivo dato empujó al alza la curva swap peso-cámara, y era la única tasa swap en América Latina que subía el viernes en medio de la caída de los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

En Peru, los operadores estarán atentos al IPC de Lima, que se publica a las 11 p.m., hora del este. Los analistas esperan que la inflación disminuya a 4,83% frente al 4,95% anterior. El banco central inició un ciclo de ajuste en agosto, elevando la tasa clave al 1% actual, desde el 0,25%.

