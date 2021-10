Simeone: "Respeto mucho a Koeman"

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone durante el entrenamiento de este viernes en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez.

Madrid, 1 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes su "respeto" por Ronald Koeman, técnico del Barcelona; un equipo del que, más allá de su momento, se fija en la "valía" de sus "grandísimos futbolistas", mientras asume un duelo desconocido sin Lionel Messi y ve a Luis Suárez "como siempre", con el "mismo hambre, ilusión y desafío de mostrar que está vigente".

"Siempre pensamos en la valía de los futbolistas que tiene el rival. Y tiene grandísimos futbolistas y un entrenador con mucha personalidad. Seguramente, será un partido muy competido. Nosotros estamos buscando mejorar y crecer. Centramos la atención en nosotros", proclamó el técnico en la rueda de prensa presencial en el escenario del encuentro, el estadio Wanda Metropolitano.

"Yo siempre miro a la plantilla antes de enfrentarnos a los equipos y tiene una plantilla con Dest, Sergi Roberto, Piqué, Dembele, Coutinho, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Ansu Fati, Memphis... Y no me quiero olvidar de alguno más de los chicos nuevos. Son todos grandísimos futbolistas. Y es lo que puedo transmitir. Es un equipo con muy buenos futbolistas", insistió.

También habló de su técnico, Ronald Koeman, sentenciado por la derrota del pasado miércoles contra el Benfica por 3-0, aunque aún sobrevive en el cargo para la visita al Wanda Metropolitano. "Seguramente estará en una situación incómoda. Del lado nuestro de los entrenadores, de los que somos colegas, le respetamos a Koeman como entrenador y seguramente lo hará bien siempre", dijo primero.

"No soy quién para valorar absolutamente nada. Respeto mucho a Koeman, que ha demostrado mucha personalidad por lo que se ve desde fuera, y le deseo lo mejor como colega", continuó Simeone, tan ocupado en la evolución de su conjunto que ya tiene "bastante" como para también preocuparse "por lo que pueda sucederle a otro equipo".

Con el nuevo condicionante de que ya no estará Messi en el choque entre el Atlético de Simeone contra el Barcelona, él prevé un equipo azulgrana con una propuesta similar a las anteriores campañas: "Tiene una forma, un estilo de jugar, que siempre ha estado ligado al juego asociativo, a la presión, a la personalidad de jugar todo el tiempo en campo rival y eso lo ha llevado a grandes éxitos. No me imagino otro equipo que el que estoy mencionado".

Del lado del Atlético ya juega Antoine Griezmann, cedido por el Barcelona. "Lo pusimos donde normalmente juega él. Los futbolistas siempre tienen un lugar privilegiado, pero lo importante es dónde son importantes para el equipo. Y lo son cuando ellos están preparados para jugar donde el equipo los necesita. Es un futbolista con unas características que nos van a ayudar donde le pongamos".

Luis Suárez es fijo en el once ante el Barcelona. "Lo veo como siempre, desde que llegó acá con el mismo hambre, ilusión y el desafío de mostrar que está vigente. Lo intentamos acompañar de todas las maneras para potenciar lo que mejor tiene, que es el gol", explicó Simeone, al que le "gustó" la combinación del pasado martes ante el Milan de unir en el campo a Suárez, Joao Félix y Griezmann, aunque no parece que vaya a repetirla de inicio este sábado.

"Creo que son compatibles absolutamente", proclamó el técnico, que citó después las "variantes" que dispone "en una zona importante, porque paralelamente a ellos tres" también tiene "a Correa, Lemar y Matheus Cunha" -este último baja ante el Barcelona por una lesión muscular-. "Eso genera entusiasmo", recalcó.

"Lo más importante de gestionar es que todos se sientan importantes y que valoren como siempre que la calidad de minutos hace la diferencia. Ojalá lo podamos llevar adelante durante toda la temporada", prosiguió Simeone, que esquivó la comparación de su plantilla con un "Ferrari" y que asumió: "El entrenador tiene que crecer siempre, no por la calidad o no de la plantilla".