Sergio García Dols declarado "no apto" para la carrera estadounidense

En la imagen, el español Sergio García Dols (Gasgas). EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Austin (Estados Unidos), 2 oct (EFE).- El español Sergio García Dols (Gasgas), tercero en la clasificación provisional del mundial de Moto3, ha sido declarado "no apto" para el resto del Gran Premio de las Américas que se disputa en el circuito COTA (Circuit Of The Americas) de la ciudad estadounidense de Austin.

El piloto español saltó de su moto durante los primeros libres e impactó contra una de las defensas del circuito y aunque inicialmente se pensó que era un golpe en las costillas, sin fractura, las molestias obligaron a un examen médico más profundo en el que se detectaron unas laceraciones (hematomas) en el riñón.

García Dols se estrelló contra las protecciones al final de los primeros libres en la curva nueve del trazado, pero en una primera revisión médica fue declarado apto al no apreciarse fracturas de ningún tipo.

Ya en los segundos libres, las molestias del piloto fueron a más, y la posterior exploración médica en el hospital "Dell Seton Medical Center de Texas, en Austin, reveló la existencia del citado hematoma, que impedirá a Sergio García Dols defender su posición en el campeonato frente a su compatriota Pedro Acosta (KTM) y el italiano Dennis Foggia (Honda), con el que hasta ahora se encuentra empatado a puntos en el campeonato.

García Dols pasará la noche en el hospital "Dell Seton Medical Center de Texas bajo supervisión especializada y mañana pasará una nueva revisión médica para saber si puede recibir el alta hospitalaria.