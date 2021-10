Septiembre fue el mes de más contagios de covid y más vacunados en Costa Rica

Fotografía de archivo de una mujer que recibe la vacuna contra la covid-19 en San José (costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 1 oct (EFE).- Septiembre fue el mes en el que Costa Rica registró más casos y muertes por la covid-19, pero también el de más vacunas colocadas, mientras que las autoridades insisten a la población en que acuda a vacunarse, pues la mayoría de las personas hospitalizadas no lo había hecho.

Las cifras oficiales del Ministerio de Salud, indican que durante el mes de septiembre el país contabilizó 68.459 casos confirmados de covid-19 y 880 muertes, con lo que superó el récord anterior que data de mayo pasado cuando hubo 67.995 contagios y 810 fallecimientos y que fue el pico de la tercera ola.

En total, en lo que va de la pandemia Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, acumula 533.878 casos y 6.413 muertes.

Costa Rica atraviesa en la actualidad la cuarta ola de contagios que mantiene los hospitales con elevados niveles de ocupación.

Este viernes hay 1.295 personas internadas, de las cuales 458 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, una cifra que supera el ideal establecido por las autoridades de 359 pacientes de cuidados intensivos. Cualquier número por encima de ese supone un deterioro en la calidad de la atención, según ha manifestado el Ministerio de Salud.

La Caja Costarricense del Seguro Social informó que, con estadísticas de los pacientes que se encontraban hospitalizados el 29 de septiembre, se determinó que el 70,3 % de los internados en cuidados intensivos no estaba vacunado, el 8,9 % tenía una sola dosis y el 20,8 % contaba con su esquema completo de vacunación.

En el caso de los internados en salón (condición leve y moderada), el 59,4 % no estaba aún vacunado, el 9,1 % poseía una dosis, y el 31,5 % tenía las dos dosis.

SEPTIEMBRE TAMBIÉN FUE EL MES DE MÁS VACUNAS

Según los datos oficiales, septiembre también fue el mes en el que el país recibió más vacunas y en el que más de ellas aplicó.

Los números indican que a Costa Rica llegaron 1.432.680 dosis de vacunas durante septiembre y se aplicaron 1.317.990.

En total, Costa Rica ha recibido 6.495.495 dosis desde diciembre pasado cuando llegó el primer lote.

Con datos actualizados al 27 de septiembre, Costa Rica ha colocado 5.596.495 dosis de la vacuna contra la covid-19, de las cuales 3.407.214 corresponde a primeras dosis (66 % de la población total del país) y 2.189.281 a segundas (42,4% de la población).

Costa Rica está vacunando a las personas mayores de 12 años. Hasta el momento, en el grupo de personas mayores de 58 años la tasa de esquema completo de vacunación alcanza el 91 %; en el de 40 a 57 años el 65 %; en el de 20 a 39 años el 36 % y en el de 12 a 19 años el 15 %.

"Es importante recordar a las personas que vayan a vacunarse, especialmente a las que no tienen la primera dosis, y las que tienen una dosis, que vayan en el momento que les corresponde por su segunda. Esto es lo que nos hará salir más pronto de la pandemia", expresó el presidente Carlos Alvarado en un mensaje en sus redes sociales.

El Gobierno de Costa Rica anunció esta semana que en los próximos días establecerá por decreto la obligatoriedad de la vacuna para los trabajadores del sector público y que facultará a los patronos privados a exigir a sus empleados estar vacunados.