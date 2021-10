Scarlett Johansson y Disney resuelven demanda por Black Widow

(Bloomberg) -- Scarlett Johansson y Walt Disney Co. llegaron a un acuerdo por el sueldo de la actriz en la película de superhéroes de Marvel “Black Widow”, según varios informes de los medios.

Los términos del acuerdo no fueron revelados. La actriz había demandado al gigante del entretenimiento, alegando que su decisión de lanzar la película en línea redujo su compensación, que estaba vinculada a la venta de entradas para el cine.

“Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias”, dijo Johansson en un comunicado . “Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos realizado juntos a lo largo de los años y he disfrutado enormemente de mi relación creativa con el equipo. Espero continuar nuestra colaboración en los próximos años”

Alan Bergman, presidente de Walt Disney Studios, también emitió un comunicado dando la bienvenida al acuerdo, elogiando a la actriz y diciendo que la compañía espera “trabajar juntos en una serie de próximos proyectos, incluida la ‘Torre del Terror’ de Disney”.

