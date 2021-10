Sara Carbonero, cita especial con su mejor confidente, Isabel Jiménez

01-10-2021 Sara Carbonero e Isabel Jiménez. La periodista, en uno de los mejores momentos de su vida, se resiste a confirmar su relación con Kiki Morente MADRID, 1 (CHANCE) Después de un verano especial en el que ha disfrutado de unas vacaciones únicas que se reflejan en la luz que desprende en cada una de sus apariciones, Sara Carbonero ha retomado el curso con ganas, ilusión, y muchos proyectos ilusionates de los que, por el momento, prefiere no adelantar demasiados detalles. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de un verano especial en el que ha disfrutado de unas vacaciones únicas que se reflejan en la luz que desprende en cada una de sus apariciones, Sara Carbonero ha retomado el curso con ganas, ilusión, y muchos proyectos ilusionates de los que, por el momento, prefiere no adelantar demasiados detalles.



Este jueves la periodista ha regresado a Radio Marca, iniciando una temporada en la que, después del éxito alcanzado el año pasado con su sección 'Que siga el baile', ya cuenta con un programa propio en el que la música y las charlas tranquilas con algunos de los artistas más importantes de nuestro país son las grandes protagonistas.



A pesar de que se dijo que Sara entrevistaría a Kiki Morente en su vuelta a la radio, ha sido Fito Páez el primer invitado del programa con el que la ex de Iker Casillas ha recuperado su idilio con el periodismo después de varios años residiendo en Oporto y centrada en su familia.



Para celebrar este ilusionante proyecto, la manchega aprovechó la noche madrileña para reunirse con la que es su mejor confidente y apoyo en los últimos años, Isabel Jiménez. Después de un verano en el que apenas han coincidido por sus diferentes planes vacacionales, las amigas y comadres cenaron en un exclusivo restaurante madrileño, donde aprovecharon para ultimar los detalles del lanzamiento de la nueva temporada de 'Slow Love', la firma de moda en la que son socias.



Una velada tranquila e íntima en la que no sabemos si Sara se ha sincerado con Isabel sobre su relación con Kiki Morente, que parece consolidarse tras la publicación de unas imágenes en las que se le ve de lo más cómplices en la noche madrileña.



Tan estilosa como de costumbre, Sara lució vaqueros negros, botas y borsalino en el mismo color, que combinó con una camisa vaquera con mangas ligeramente abullonadas y un bolso bandolera. Cómoda pero ideal.