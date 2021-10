Rusia.- La revisión de los votos electrónicos en Moscú se salda sin indicios de posibles "infracciones"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El grupo técnico encargado de la revisión de la votación electrónica realizada en Moscú en el marco de las elecciones parlamentarias, celebradas hace dos semanas, no ha logrado detectar indicios de posibles "infracciones" durante la emisión de los votos.



"La revisión llevada a cabo por el grupo técnico creado por el Centro Cívico a petición del Partido Comunista y con su participación no han aportado datos sobre posibles infracciones", ha indicado la entidad en su canal de Telegram.



Las teorías sobre un posible comportamiento "sospechoso" durante los comicios están relacionadas con "factores externos" como la hora de la difusión de la información, recoge el mensaje.



Después de que la formación criticara los resultados de la votación electrónica, el organismo encargó al grupo técnico la revisión de los votos para descartar posibles "inexactitudes", según informaciones de la agencia de noticias Sputnik.



El vicepresidente de la Comisión Electoral de Moscú, Dimitri Reut, ha precisado por su parte que no se trataba de un recuento de votos como tal y que la auditoría no afectaría al resultado definitivo de las elecciones.



Entre el 17 y el 19 de septiembre Rusia celebró unas elecciones parlamentarias que se saldaron con la victoria del partido oficialista Rusia Unida, con casi el 50 por ciento de los apoyos. En segundo lugar se encuentra el Partido Comunista, con el 19 por ciento de los votos, seguido por el Partido Liberal Democrático, la formación Rusia Justa y el partido Gente Nueva.



El resultado del voto electrónico en la capital rusa, donde más de dos millones de personas hicieron uso del nuevo sistema, se anunció con un retraso de ocho horas, lo que generó desconfianza hacia el proceso.