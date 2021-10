Ronald Koeman: "El club a mí no me ha dicho nada"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, durante el entrenamiento que el equipo azulgrana ha realizado este viernes en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el encuentro de LaLiga que mañana disputarán ante el Atlético de Madrid. EFE/Alejandro García.

Barcelona, 1 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que "el club" no le ha dicho "nada" sobre su futuro, en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará este sábado al conjunto azulgrana con el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano.

"Me he enterado que esta mañana el presidente estuvo aquí (en la Ciutat Esportiva Joan Gamper), pero no lo he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada. Pero tengo orejas y tengo ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad", añadió sobre el hecho de que se hable sobre sus posibles sustitutos en el banquillo.

Además, no quiso responder a la pregunta de si su relación con Joan Laporta es inexistente y preguntado por cómo se encuentra ante esta situación en la que prácticamente se da por hecha su destitución durante el parón de selecciones respondió que "sinceramente podría estar mejor".

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. La gente que sabe, puede analizar perfectamente la situación del equipo y del club, he asumido cambios por parte del club. Me gustaría algún día hablar bien de lo que yo pienso", dijo Koeman, que no se podrá sentar en el banquillo ante el Atlético a causa de una sanción.

A pesar de la tensión que está viviendo estas últimas semanas, el técnico empezó la rueda de prensa sonriendo y recordando una frase que en su día dijo Louis Van Gaal como entrenador del Barça, la cual empezaba con un "amigos de la prensa". Un periodista le puntualizó que la misma terminaba con un "yo me voy", a lo que siguiéndole la broma Koeman respondió: "Yo me quedo todavía".

Respecto al partido de este sábado, Koeman dijo que "son dos estilos de juego distintos, ellos han sido campeones el año pasado porque lo han merecido por su juego, es un equipo muy competitivo que te hace muy difícil crearle ocasiones" y que el Barça deberá "intentar estar bien en el último pase para crear oportunidades de gol".