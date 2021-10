Pedri causa baja y ocupa su plaza Brais Méndez

El centrocampista Pedri González, en una fotografía de archivo con la selección española. EFE/Fernando Bizerra

Madrid, 31 sep (EFE).- Pedro González 'Pedri' no podrá reaparecer con la selección española en la fase final de la Liga de Naciones, tras sufrir una nueva lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda, que provoca que el seleccionador Luis Enrique Martínez haga el primer cambio de la lista de convocados, llamando a Brais Méndez.

El centrocampista del Celta de Vigo había sido uno de los descartes de Luis Enrique, respecto a la última lista de convocados, y acudirá a la fase final de la Liga de Naciones, que arranca España el miércoles 6 de octubre con su duelo de semifinales ante Italia.

Brais ha jugado en tres ocasiones con la selección, dos de ellas en los últimos minutos de la ventana del pasado septiembre ante Suecia y Georgia.

Pedri, que acudió a los Juegos Olímpicos tras ser uno de los mejores futbolistas de la selección español en la Eurocopa 2020, no juega con la absoluta desde el 6 de julio, el día de la eliminación en semifinales ante Italia.

Se suma a una larga lista de bajas de Luis Enrique por lesión, que condicionan su convocatoria. No estarán en la fase final de la Liga de Naciones por problemas físicos José Luis Gayá, Raúl Albiol, Jordi Alba, Carlos Soler, Dani Olmo, Álvaro Morata y Gerard Moreno.

La lista de Luis Enrique para la fase final de la Liga de Naciones la integran:

PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David De Gea (Manchester United/ING), Robert Sánchez (Brighton/ING).

DEFENSAS: César Azpilicueta (Chelsea/ING), Pedro Porro (Sporting Portugal/POR), Eric García (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City/ING), Íñigo Martínez (Athletic Club), Pau Torres (Villarreal), Sergio Reguilón (Tottenham/ING), Marcos Alonso (Chelsea/ING).

CENTROCAMPISTAS: Rodri Hernández (Manchester City/ING), Sergio Busquets y Gavi (Barcelona), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Brais Méndez (Celta de Vigo).

DELANTEROS: Pablo Fornals (West Ham/ING), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Ferrán Torres (Manchester City/ING), Pablo Sarabia (Sporting Portugal/POR), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal).