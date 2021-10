Olympique Lyon suma tres puntos tras golear a Broendby IF en casa (3-0)

Lyon consolidó una gran victoria después de golear 3-0 a Broendby IF durante el partido disputado en el Parc Olympique Lyonnais este jueves. Olympique Lyon llegó al partido con los ánimos reforzados tras lograr la victoria por 2-0 frente a Rangers. Respecto al equipo visitante, Broendby IF no pasó de las tablas con un resultado de 0-0 ante Sparta Praga. Tras el resultado obtenido, el equipo lionés es primero, mientras que Broendby IF es tercero tras la finalización del encuentro.

En la primera mitad ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

En la segunda mitad anotó un gol Olympique Lyon, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador gracias a un gol de Karl Toko-Ekambi en el minuto 64. Sumó de nuevo el equipo lionés en el minuto 71 por medio de un segundo gol de Karl Toko-Ekambi. Después volvió a anotar el conjunto local, que aumentó diferencias estableciendo el 3-0 a través de un tanto de Houssem Aouar poco antes del final, concretamente en el 86, concluyendo el tiempo reglamentario con un marcador final de 3-0.

El entrenador de Lyon dio entrada a Rayan Cherki, Malo Gusto, Tino Kadewere y Habib Keita por Xherdan Shaqiri, Leo Dubois, Maxence Caqueret y Lucas Paqueta, mientras que Broendby IF dio luz verde a Kevin Niclas Mensah, Kevin Ngoyi Tshiembe, Anis Slimane, Christian Cappis y Tobias Borkeeiet, que entraron en sustitución de Jens Martin Gammelby, Henrik Heggheim, Mathias Greve Petersen, Simon Hedlund y Josip Radosevic.

En el encuentro el árbitro amonestó con dos tarjetas amarillas solamente al equipo local. Concretamente, se mostró tarjeta amarilla a Emerson y Maxence Caqueret.

Con esta victoria, Lyon logra ascender hasta los seis puntos y se queda en posición de acceso a la siguiente fase de la competición, mientras que Broendby IF se mantiene con un punto, ocupando una plaza de no seguir en la competición.

La próxima jornada ambos equipos jugarán a domicilio. El equipo lionés lo hará contra Sparta Praga, mientras que Broendby IF se enfrentará a Rangers.