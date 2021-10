México/España.- El partido de López Obrador acusa a Aznar de "ofender" la "historia y dignidad" de México

30-09-2021 El expresidente del Gobierno José María Aznar, durante su intervención en la convención sobre 'La fortaleza de las instituciones' en el marco de la Convención Nacional del PP. A 30 de septiembre de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). La convención nacional del Partido Popular 'Creemos' se ha trasladado este jueves a Sevilla bajo el título 'Estado de derecho y seguridad' . Intervendrá el expresidente del Gobierno José María Aznar; el presidente del partido, Pablo Casado, y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno. POLITICA María José López - Europa Press



Morena rechaza la "insistente injerencia" del "instigador bélico" Aznar en los asuntos internos de México



El partido gubernamental mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha mostrado su "rotunda" condena a las declaraciones del expresidente español José María Aznar en las que ha rechazado pedir perdón por la conquista de América, lo que, para la formación, "ofende abiertamente" la "historia de México y la dignidad y memoria de sus pueblos originarios".



La formación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha difundido un comunicado en el que ha expresado que "repudia tajantemente" que durante un acto del Partido Popular, una fuerza política que ha descrito como "vinculada al franquismo", Aznar "haya negado el genocidio indígena".



"No nos sorprende que un instigador bélico niegue el genocidio indígena en nuestro continente y haga apología de la evangelización católica, teniendo en cuenta los abusos ejercidos por miembros de la corona española, contradiciendo con esto al propio Papa Francisco, que recientemente ofreció disculpas al pueblo de México", ha apuntado Morena.



Asimismo, ha criticado que el expresidente español contradiga, incluso, "la postura de su Rey Juan Carlos I, quien tuvo la decencia de reconocer los arbitrios cometidos en el pasado contra el pueblo sefardí".



Morena ha manifestado, además, su "contundente rechazo" a la "insistente injerencia" en los asuntos internos de México por parte de Aznar y "de su personero", el líder de Vox, Santiago Abascal.



Al respecto, ha criticado a Vox, al que ha definido como "partido de ultraderecha", por su "lamentable y vergonzosa" visita a México a principios de septiembre, cuando Abascal se reunió con miembros del partido conservador mexicano Partido de Acción Nacional (PAN).



"Señor Aznar: negar la historia no la borra. Las culturas milenarias de nuestros pueblos que sus antepasados políticos intentaron desaparecer, siguen vivas y son enaltecidas por la transformación de México", ha subrayado el partido de López Obrador en el final de su comunicado.



Morena ha respondido así a las críticas de Aznar al Papa por haber pedido perdón por la conquista de América. "Yo no lo voy ha hacer", ha aseverado el expresidente en la tercera jornada de la Convención Nacional del Partido Popular que se celebra en Sevilla.



"Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso (de la conquista de América), pero no voy a pedir perdón", ha resaltado.



Además, ha afirmado que en México "el nuevo comunismo se llama indigenismo" y supone "volver a las sociedades precolombinas", al tiempo que ha apostillado que el "indigenismo solo puede ir contra España, no contra Estados Unidos".



"Ahora dice usted que España tiene que pedir perdón. Y ¿usted como se llama? Dígame como se llama. Me llamo Andrés Manuel López Obrador", ha continuado ironizando que los apellidos del presidente mexicano son españoles y no aztecas o mayas.



En palabra a López Obrador, ha dicho también que "si no hubiesen pasado algunas cosas", él "no estaría ahí" ni podría llamarse como se llama ni "podría haber sido bautizado" ni se hubiera producido "la evangelización de México".