México.- El PP responde al partido de López Obrador sobre las críticas por la Conquista: "Desconocen la Historia"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha señalado este viernes que las críticas vertidas desde el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la Conquista de América significan "desconocer la Historia".



Para Olano eso vino a señalar el expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar "con sentido del humor" que este jueves defendió la "importancia histórica de la nación española" y afirmó rotundo que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón por la conquista de América. "No lo voy a hacer", proclamó.



Así se pronunció en la tercera jornada de la Convención Nacional del PP desde Sevilla, justo dos días después de que el Papa Francisco pidiese perdón a México por los "pecados" de la conquista de América.



El partido gubernamental mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mostró este viernes su "rotunda" condena a las declaraciones de Aznar porque "ofende abiertamente" la "historia de México y la dignidad y memoria de sus pueblos originarios".



La formación de López Obrador, difundió un comunicado en el que expresó que "repudia tajantemente" que durante un acto del Partido Popular, una fuerza política que ha descrito como "vinculada al franquismo", Aznar "haya negado el genocidio indígena".



"No nos sorprende que un instigador bélico niegue el genocidio indígena en nuestro continente y haga apología de la evangelización católica, teniendo en cuenta los abusos ejercidos por miembros de la corona española, contradiciendo con esto al propio Papa Francisco, que recientemente ofreció disculpas al pueblo de México", apuntó Morena.