México.- Casado rechaza que España tenga que pedir perdón por la Conquista y defiende los lazos históricos con México

Felipe Calderon se declara "profundamente orgulloso" de sus raíces "indisolubles indígenas y españolas, como todo los mexicanos"



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este viernes los lazos históricos entre México y España, con una "intensa historia común de cinco siglos", y ha rechazado que desde España tengan que pedir perdón por la Conquista de México.



Así se ha pronunciado Casado en la quinta jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Cartagena, en medio del debate abierto por el perdón del Papa Francisco a México por los "pecados cometidos" en la Conquista de América.



Casado ha presentado en el cónclave la conferencia del expresidente de México Felipe Calderón, quien se ha declarado que ha se ha declarado "orgullosamente mexicano" y de "raíces indisolubles indígenas y españolas como todos los mexicanos". "Y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir", ha proclamado.



CALDERÓN: "MI LENGUA ES LA DE CERVANTES"



Es más, Calderón ha asegurado se está intentado cubrir los "problemas" de México con estas "cortinas de humo", al tiempo que ha censurado la "vil estrategia política de dividir y manipular las emociones manipulables de la gente". "Llamo a no caer en la polarización y la división", ha afirmado, para proclamar que su lengua es la de Cervantes.



Casado ha afirmado entonces, ante esas palabras del expresidente de México, que "no podía estar mejor dicho". "Acabaría diciendo que desde España no tenemos que pedir perdón pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido en mi opinión el mayor hito de la humanidad después de Roma, la Hispanidad", ha manifestado.



Casado ha reivindicado este viernes los lazos históricos entre México y España, con una "intensa historia común de cinco siglos" que ha traído "lo mejor a ambas orillas del Atlántico". Según ha añadido, con el mestizaje y el aprendizaje mutuo se construyeron sociedades mejores con el reto de avanzar.



Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha asegurado que quería dar las "gracias" a México desde España. "Y con el gran orgullo de sentirnos una nación hermana", ha enfatizado, cosechando un aplauso de los asistentes.



TRAS LAS DECLARACIONES DE AYUSO Y AZNAR



Hasta ahora, Casado no se ha pronunciado ante esas palabras del Pontífice, algo que sí han hecho tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el expresidente del Gobierno José María Aznar.



Este último se ha sumado a las críticas este mismo jueves en el marco de la Convención del PP, donde ha defendido la "importancia histórica de la nación española". A renglón seguido, ha afirmado rotundo que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón por la conquista de América.



"Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón", ha resaltado Aznar.