Martínez y Rondón, bajas en la Vinotinto frente a Brasil, Ecuador y Chile

Fotografía de archivo de los jugadores de la selección de fútbol de Venezuela, Josef Martínez (i) y Salomón Rondón (d). EFE/Antonio Lacerda

Caracas, 1 oct (EFE).- Los delanteros Josef Martínez y Salomón Rondón no fueron convocados por la Vinotinto para los tres siguientes partidos de las eliminatorias suramericanas para Catar 2022 frente a Brasil, Ecuador y Chile, informó este viernes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Martínez, del Atlanta United, tiene "molestias físicas", por lo que la FVF y su club acordaron que no acudiera a la concentración y que trabaje en su concentración, detalló la federación en su cuenta de Twitter.

De otro lado, Rondón, del Everton inglés, no acudirá a jugar con su selección para evitar la cuarentena obligatoria que debería cumplir a su regreso al Reino Unido.

Tampoco estará presente Mikel Villanueva, del CD Santa Clara, porque "se mantiene con molestas físicas y su club pidió no convocarlo para poder terminar su recuperación".

La cuarta baja es la de Jefferson Savarino, del Atlético Mineiro brasileño, que sigue recuperándose de una lesión sufrida en el último encuentro de la Vinotinto frente a Paraguay.

Quienes no fallan son el arquero Wuilker Faríñez, el capitán Tomás Rincón y la gran estrella, Yeferson Soteldo.

La selección venezolana estará dirigida de nuevo y de forma interina por Leonardo González, quien tomó las riendas tras la renuncia del técnico portugués José Peseiro tras más de un año sin percibir su sueldo.

González fue designado inicialmente para afrontar en septiembre los partidos de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 frente a Argentina, Perú y Paraguay.

Venezuela perdió los tres partidos que dirigió González (1-3 ante Argentina; 1-0 con Perú y 2-1 frente a Paraguay), con lo que ahora es colista en la clasificación de las eliminatorias suramericanas para Catar 2022.

Esta es la lista completa de preconvocados:

- Porteros: Wuilker Faríñez (R. C. Lens-FRA), Joel Graterol (América de Cali-COL) y Luis Romero (Portuguesa).

- Defensas: Roberto Rosales (AEK Larnaka-CHIP), Ronald Hernández (Atlanta United FC-EEUU), Pablo Bonilla (Portland Timbers-EEUU), Jhon Chancellor (Brescia Calcio-ITA), Adrián Martínez (Deportivo La Guaira), Nahuel Ferraresi (GD Estoril Praia-POR), Josua Mejías (CD Leganés-ESP), Christian Makoun (Inter Miami CF-EEUU), Óscar González (Monagas SC) y Daniel Carrillo (Kuopion Palloseura-FIN).

- Volantes: Tomás Rincón (Torino FC-POR), Junior Moreno (D.C. United-EEUU), Bernaldo Manzano (Deportivo Lara), Edson Castillo (Caracas FC), Cristian Cásseres Jr (New York Red Bulls-EEUU), José Martínez (Philadelphia Union-EEUU), Eduard Bello (Club de Deportes Antofagasta-CHI), Yegerson Soteldo (Toronto FC-CAN), Adalberto Peñaranda (UD Las Palmas-ESP) y Darwin Machís (Granada CF-ESP).

- Delanteros: Jan Hurtado (Red Bull Bragantino-BRA), Sergio Córdova (FC Augsburgo-ALE), Brayan Hurtado (Brayan Hurtado-CHI), Eric Ramírez (FC Dinamo de Kiev-UCR) y Fernando Aristeguieta (Club Puebla-MEX).