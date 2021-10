Mario Testino exhibe obras inéditas en Milán para mostrar su lado personal

Imágenes de la muestra de Mario Testino. Cedidas por la galería 29 Arts in Progress de Milán.SOLO USO EDITORIAL

Roma, 1 oct (EFE).- El célebre fotógrafo peruano Mario Testino exhibe desde hoy trabajos inéditos y algunas de sus fotografías más famosas en una exposición en Milán (norte de Italia) que muestra su lado personal y permite "ahondar en su vida y su carrera", dijo a Efe el codirector de la galería, Luca Casulli.

La exposición "Mario Testino: Unfiltered", en la galería 29 Arts in Progress de Milán, se divide en dos partes en las que se muestran diferentes trabajos del fotógrafo, la primera desde hoy y hasta al 27 de noviembre y la segunda del 2 de diciembre al 28 de febrero de 2022.

"El público podrá ver por primera vez obras de Mario Testino, no solo las más icónicas, sino también obras inéditas", explicó Casulli, que destacó que la exposición "muestra al público un Mario más diverso" no solo "al clásico Testino".

"Mario Testino: Unfiltered" contiene más de 50 obras con algunas de las modelos y musas preferidas de Testino, imágenes no vistas ahora, retratos y una selección de trabajos de "Ciao" (2020), su más reciente publicación que ejemplifica su amor por Italia.

Además de personalidades como la cantante Madonna o la modelo Gisele Bündchen, la exposición también incluye imágenes donde destaca "el contexto de la cultura que tanto apasiona a Testino, la cultura italiana".

Entre los trabajos no inéditos, destaca la fotografía de la modelo Sienna Miller durante la fiesta de despedida de Valentino en Roma, en que la modelo se encuentra en el museo Hendrik Christian Andersen rodeada de estatuas.

"La ciudad estaba llena de vida y emoción, y fue maravilloso encontrarnos de repente en un lugar tranquilo lleno de arte", dijo Testino sobre esta fotografía.

Casulli, comisario junto a Eugenio Calini y el propio Testino, aseguró que la exposición destaca desde un "punto de vista histórico y cultural" porque el fotógrafo peruano es "el máximo ápice del 'fashion system'", y puso de relieve la importancia para visitantes y coleccionistas que podrán admirar y adquirir obras no vistas hasta ahora.

"Lo interesante de Testino es que miras las imágenes de los años 90 hoy en día y son tan contemporáneas como lo eran entonces. Esa es su fuerza", afirmó a Efe el director de la galería.

Casulli detacó que "todo lo que hace Testino lo hace porque debe ser espontáneo, emotivo y humano" y que su fuerza viene de que sus fotos mantienen "la simplicidad, la inmediatez y esa carga expresiva que llega a las personas".