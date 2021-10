Malí/Francia.- Macron califica como una "vergüenza" las acusaciones de Malí sobre un "abandono" frente al terrorismo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha catalogado de "vergüenza" las acusaciones del primer ministro de transición de Malí, Choguel Maiga, sobre un "abandono" desde París a la lucha contra el terrorismo en el país africano.



En declaraciones a Radio France Internationale (RFI), el mandatario francés ha mostrado su disconformidad con las declaraciones, las cuales considera "inaceptables", y ha recordado a Maiga que su Gobierno proviene de dos golpes de Estado.



"Recuerdo que el primer ministro de Malí es hijo de dos golpes de Estado (...) Entonces, la legitimidad del Gobierno actual es democráticamente nula", ha aseverado Macron.



El presidente galo ha recordado la muerte de un soldado francés el pasado viernes en territorio maliense, por lo que las palabras de Maiga, en este contexto, son "inaceptables" y "deshonran a lo que ni siquiera es un Gobierno".



París anunció el pasado mes de julio una reorganización de la presencia militar en la región de Sahel que empezará por cerrar las bases en el norte de Malí a finales del presente 2021, mientras que el país mantendrá "entre 2.500 y 3.000 hombres" de los 5.100 que hay desplegados hoy en día.



Ante esto, el primer ministro maliense lamentó durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas que "los grupos terroristas armados que invadieron casi dos tercios del territorio en 2012 se han dispersado sin llegar a ser eliminados".



En este contexto, Macron ha afirmado ser conocedor de que este discurso de Maiga "no es lo que piensan los malienses", pues estos "son las primeras víctimas del terrorismo yihadista", pero también piensan en las familias de los soldados extranjeros desplegados en el país "que perdieron un hijo a miles de kilómetros de ellos para ayudar a salvar a Malí".



"Es inaceptable que exista tanto desprecio de los actuales líderes malienses hacia nuestros soldados y las vidas que se han quedado atrás", ha afeado el mandatario francés a las autoridades de Malí, sobre las cuales ha asegurado que no espera "nada" de cara al futuro.



Sin embargo, sí que ha trasladado su esperanza de que el proceso electoral del país africano se lleve a cago con garantías, se respete "la vida democrática" de la nación y "deje de encarcelar a líderes políticos".



MÁS CRÍTICAS DESDE FRANCIA



A lo largo de esta semana el Gobierno de Francia ha rechazado las acusaciones de Maiga, a la par que ha recalcado que la "transformación" de la operación 'Barkhane' no supone "una salida de Malí".



"La transformación de nuestro dispositivo militar en el Sahel no constituye ni una salida de Malí ni una decisión unilateral. Es falso afirmar lo contrario", ha señalado este martes el Ministerio de Exteriores francés, que ha incidido en que la decisión fue adoptada tras "consultas" con las autoridades de los países del Sahel.



Así, ha recordado que la decisión fue anunciada por Macron tras la cumbre celebrada en febrero de 2021 en la capital de Chad, Yamena, y ha remarcado que la ministra de Defensa, Florence Parly, "precisó los contornos de la adaptación y coordinó su puesta en marcha" durante su visita a Malí en septiembre.



Por otro lado, desde Francia se ha reiterado que un acuerdo entre Malí y el Grupo Wagner --propiedad de un empresario cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin-- para el envío de mercenarios al país africano "sería incompatible con los esfuerzos llevados a cabo por los socios sahelianos e internacionales" para lograr "la seguridad y el desarrollo de la región".



A las críticas a las declaraciones de Maiga se ha sumado Parly, quien ha manifestado que "hay mucha hipocresía, mala fe e indecencia" en dichas palabras, "especialmente porque un día antes un 52º militar francés había dado su vida para combatir el terrorismo en el Sahel".