Los demócratas, en dificultades para alcanzar un acuerdo en el Congreso sobre la agenda de Biden

Por Susan Cornwell y David Morgan

WASHINGTON, 1 oct (Reuters) - El Congreso de Estados Unidos, controlado por los demócratas, trataba el viernes avanzar con la agenda del presidente Joe Biden, pero los progresistas de la Cámara de Representantes prometían bloquear un proyecto de infraestructuras de 1 billón de dólares sin un acuerdo sobre otra ley más amplia de gasto social y para el clima.

Con una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, el partido de Biden no puede permitirse perder demasiados votos para aprobar el proyecto de ley, aprobado en agosto en una votación bipartidista en el Senado, para invertir en carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la cámara votaría el proyecto de ley el viernes, pero había hecho la misma declaración el día anterior y la Cámara dejó de sesionar poco antes de la medianoche sin hacerlo.

Antes de una reunión del partido para buscar un acuerdo, la representante Pramila Jayapal, la influyente presidenta del Caucus Progresista de la Cámara, compuesto por 95 miembros, dijo que el proyecto de ley más pequeño no podía aprobarse sin un acuerdo sobre el más grande y multimillonario.

"Le decía que no teníamos los votos y sabía que ella lo sabía", dijo Jayapal refiriéndose a Pelosi. "No creo que nos subestimara, creo que intentaba hacer todo lo que podía para conseguirlo, lo que aprecio mucho".

Los progresistas están enfadados porque dos moderados del Senado -los demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema- se oponen al amplio plan de 3,5 billones de dólares para impulsar el gasto social y luchar contra el cambio climático, la agenda "Build Back Better" de Biden.

El Senado está dividido al 50% con los republicanos, todos los cuales se oponen al proyecto de ley de varios billones de dólares, por lo que cada voto demócrata es necesario para la aprobación, con la vicepresidenta Kamala Harris como voto de desempate.

"Votaremos hoy", dijo Pelosi a los periodistas mientras abandonaba el Capitolio de Estados Unidos poco después de la medianoche. Había prometido a los moderados una votación esta semana.

El representante demócrata Tom Malinowski, un moderado, dijo a Reuters que quería ver una votación.

"Tenemos que aterrizar ambos proyectos de ley. Y a mis electores no les importa la secuencia. No les importa el calendario. No les importan nuestros egos. No les importa que los sentimientos de nadie puedan ser heridos por aquí", dijo Malinowski. "Lo único que les importa es que aprobemos estas cosas".

Es poco probable que los republicanos ayuden, deseosos de negar a Biden una victoria política antes de las elecciones legislativas de 2022.

Enfrentados a las probabilidades cada vez más difíciles de aprobar su propuesta de gasto social de 3,5 billones de dólares, Biden y sus asesores están tratando de averiguar qué propuesta más estrecha podría unir a un grupo de legisladores demócratas ideológicamente fracturado, según personas familiarizadas con el asunto.

(Reporte de David Morgan, Susan Cornwell y Richard Cowan, reporte adicional de Jason Lange; Editado en español por Javier López de Lérida)