Latinoamérica.- Costa reivindica la "visión global" de España y Portugal para construir un vínculo "más fuerte" en el Atlántico

01-10-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda a su homólogo de Portugal, Antonio Costa (d), a su llegada a la clausura de la III Edición del Foro La Toja 2021, en O Grove, a 1 de octubre de 2021, en A Toxa, O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El foro se ha celebrado del 29 de septiembre al 1 de octubre. El acto nació hace tres años con la aspiración de crear un marco para la reflexión y la conversación pública con un hilo conductor basado en la defensa de los valores atlánticos en su extensión, política, económica y social. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press



Defiende impulsar las regiones transfronterizas para afrontar el reto demográfico y fortalecer la conexión ferroviaria entre ambos países



A TOXA (PONTEVEDRA), 1 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Portugal, António Costa, ha reivindicado los "lazos históricos" del país luso y España con Iberoamérica y África y su "visión global" como herramienta para "construir" un vínculo "cada vez más fuerte" entre ambas orillas del Océano Atlántico.



Durante su intervención en el marco de la clausura del III Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado en la isla gallega de A Toxa, ha señalado la necesidad de que los países que conforman la Península Ibérica garanticen que se refuerce "la idea de una Europa abierta al Atlántico" y ha llamado a "evitar una excesiva continentalización".



En este sentido, ha destacado la vinculación "histórica, cultural y lingüística" con países iberoamericanos y africanos de España y Portugal, que deben "honrar su historia común al haber abierto la primera globalización".



Tras el fortalecimiento de democracias en el marco de la Unión Europea, ha llamado a "ayudar a construir un mejor futuro" y a "hacer un vínculo atlántico cada vez más fuerte" en un momento en el que "algunos países se vuelven asertivos" al combinar su fortaleza diplomática, tecnológica y militar.



El también líder del Partido Socialista (PS) en el país luso ha advertido de que "no existe alternativa" al bloque euroatlántico, que representa "un pilar insustituible de democracia" y "seguridad". Así, ha afirmado que "la centralidad del Atlántico esta siendo descubierta" y ha apelado a la "unidad" de las regiones norte y sur de ambas orillas del océano.



Asimismo, ha valorado la capacidad de la UE "para tomar decisiones necesarias para proteger sus ciudadanos", evidenciada en una "respuesta conjunta y coordinada" a la pandemia con la compra centralizada de vacunas contra la covid-19 y "la adopción de instrumentos financieros difícilmente imaginables". A este respecto, ha celebrado que "permanezca como potencia económica y comercial" pese a su pérdida de población y se sitúe "entre las mejores economías mundiales".



ESCENARIO INTERNACIONAL



También ha puesto el foco en las "señales" de un "giro" en el escenario global tras el abandono de las tropas estadounidenses de Afganistán y el pacto de seguridad anunciado por Estados Unidos, Australia y Reino Unido frente a China, así como en la debilitación de la vertiente atlántica de la UE por el Brexit.



Ante esta situación, el primer ministro ha asegurado que, "cuanto más fuerte y cohesionada sea la Unión Europea, más relevante será también para Estados Unidos y otros socios". Dado que el estado que preside Joe Biden ha comenzado a mirar hacia Asia, ha considerado que Europa no debe "hacerse innecesaria como socio y aliado" y debe mejorar sus capacidades de defensa, "pero no en una lógica de aislamiento o duplicación de recursos en relación con la OTAN".



Adicionalmente, ha resaltado el Acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea como el "mejor" a nivel económico y comercial "a escala global", ya que supone "un espacio de 260 millones de consumidores" y un mercado para más de 60.000 empresas europeas. A este respecto, ha alertado de que "sería un error histórico no proceder a la ratificación de un acuerdo que tiene el potencial de crear un mercado de casi 800 millones de personas".



António Costa también ha recalcado el "potencial" de Portugal y España para convertirse en "una importante puerta de entrada al continente europeo para las rutas de suministro de energía, el comercio marítimo internacional y la conectividad digital".



RELACIÓN ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL



Finalmente, ha incidido en la importancia de que ambos países fortalezcan sus "lazos" y sus regiones transfronterizas, así como su conexión ferroviaria. Precisamente, ha recordado que las tres últimas cumbres luso-españolas "se centraron en la construcción de una Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo", que se aprobó el pasado año.



Sobre este punto, ha insistido en que el desarrollo de las regiones limítrofes entre ambos países representa una condición para afrontar el reto demográfico y ha apostado por impulsarlas a través de diferentes sectores, como la automoción.