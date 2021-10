Las últimas 5 fotos de Carlos Vives que arrasan en su cuenta de Instagram

Carlos Vives (@carlosvives) publicó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 236.486 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes:





Anoche en la alfombra roja de los @latinbillboards con la mejor compañía @lucyvives @claudiaelena ¡Las amo!❤️ . . . . @mariavonsothen @diegoguarnizomoda @oscartsanchez @vanelopemkp





Clau que fortuna contar contigo como compañera de vida. Transparente, ecuánime, íntegra. Contigo he construido un camino honesto y gracias a ti he logrado superar los momentos más difíciles de mi vida. Has sido eje de nuestra unión familiar y siempre has propiciado el bienestar de todos en mi familia. Con nuestra familia y equipo enfrentamos la adversidad con dignidad y ahora estamos trabajando como muchos colombianos para salir adelante en tiempos de grandes retos. Gracias amores ustedes son mi motor.





Hoy por primera vez cantamos #BesosEnCualquierHorario en vivo, un sueño para mi compartir tarima contigo mi Lu, gracias Mau y Ricky por ser parte de esta canción ¡Sigamos llenando de besos, música y amor el planeta! 💋♥️Los quiero, la pasamos genial @latinbillboards @lucyvives @mauyricky





¡Estamos felices! Hoy Canción Bonita recibe 2 nominaciones a los #LatinGrammy como Mejor Canción del año - Mejor Canción Pop. Gracias a la academia por celebrar nuestra música ¡Ey @ricky_martin alegría por nuestra canción y por nuestra isla hermano, te quiero! 🎶 ¡Felicitaciones a todos los nominados! @sonymusiclatin @rafhaellarcaute @walterkolm @latingrammys





Colombia te quiero tanto que siempre me enamora tu encanto 🇨🇴🎶 ¡La espera terminó! En noviembre llega #Encanto a las salas de cine del país para mostrarnos que cada miembro de la familia tiene un regalo mágico por compartir 🦋🕯 #Colombia #DisneyEncanto @disneystudiosla @disney @disneyanimation

Carlos Alberto Vives Restrepo nació el 7 de agosto de 1961 en Santa Marta, Colombia. Cantante, compositor, actor y empresario, fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y, hasta la fecha, se ha llevado a casa 2 Grammys y 11 Latin Grammys.

En 1982, con un poco más de 20 años, empezó su carrera como actor en el programa de televisión infantil Pequeños gigantes, en el que se mantuvo por tres años. En el año 1984 se graduó como publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un postgrado en producción de televisión.

Protagonizó, junto a grandes actores, diversas series y telenovelas incluyendo El Faraón y Tuyo es mi corazón, siendo recordado por encarnar a célebres personajes como “Gallito” Ramírez y el famoso compositor Rafael Escalona. Este samario cautivó multitudes en América y en Europa con los ritmos de Clásicos de La Provincia, álbum con el que rompió su propio record de ventas (triple Disco de Oro y triple Disco de Platino en 1993 y 1995), que ostentaba la banda sonora de Escalona.

De igual forma, logró ubicar en los primeros lugares de los listados pop canciones de juglares vallenatos como Emiliano Zuleta, Juancho Polo Valencia, Luis Enrique Martínez y Carlos Huertas, entre otros. En mayo de 2016, Vives publicó su nuevo sencillo «La bicicleta», a dúo con su colega colombiana Shakira. El sencillo debutó como #1 en Billboard y se convirtió en el decimosegundo #1 de Vives en su carrera musical, destacando al samario como el tercer artista latino con más #1 en Billboard.