La última de Bond recauda casi 5 millones el primer día en R.Unido e Irlanda

Imagen de la película "Sin tiempo para morir". Crédito: Nicola Dove, cedida por DANJAQ, LLC AND MGM.EFE

Londres, 1 oct (EFE).- La última película de James Bond, "Sin tiempo para morir" ("No time to die"), con la que se despide de la saga el actor británico Daniel Craig, recaudó entre 4,5 y 5 millones de libras (5,25 y 5,84 millones de euros) en su primer día de proyección en cines del Reino Unido e Irlanda, según informó este viernes Universal Pictures.

La productora de la serie del superagente 007 indicó que la recaudación de la nueva entrega, estrenada en las islas británicas ayer jueves, fue un 13 % más alta que la lograda por "Spectre" en 2015, aunque un 25 % menor que la obtenida por "Skyfall" en 2012, ambas con Craig también como protagonista.

Universal destacó, asimismo, que el "estreno cinematográfico" de "Sin tiempo para morir" ha sido el "más amplio de todos los tiempos" en el Reino Unido e Irlanda, donde se ha podido ver en 722 salas, 25 más que el anterior récord alcanzado por "Star Wars: The Rise of Skywalker" ( "La Guerra de las Galaxias: El ascenso de Skywalker") en 2019.

La productora y la industria en general tienen especial interés en seguir la evolución de la taquilla para comprobar si la asistencia a los cines puede volver a los niveles registrados antes de la pandemia de coronavirus.

La crisis sanitaria había obligado a retrasar un año y medio desde la fecha prevista el estreno de la cinta de despedida de Craig, quien debutó como Bond en "Casino Royale" (2006) y se confirmó como uno de sus mejores intérpretes con "Quantum of Solace" (2008).

La publicación "Screen International" advierte que es "difícil predecir" cuánto recaudará "Sin tiempo para Morir", pero resalta que las primeras cifras apuntan a que puede ser una de esas películas "de obligado visionado" que "conecta con todas las edades", un factor que ha afectado la vuelta del público a los cines desde su apertura.

En opinión de su especialista en taquillas, Charles Gant, podría quedarse por debajo de los niveles alcanzados por "Spectre" y "Skyfall", que recaudaron más de 95 millones de libras (110 millones de euros al cambio de hoy) en el Reino Unido e Irlanda.

"Solo tiene que situarse cerca de los 56 millones de libras de 'Casino Royale' y los 51 de 'Quantum Of Solace', y todo indica que lo hará. Si es así, marcará la tendencia para el sector y demostrará que podremos tener éxitos de taquilla en la era post-covid", declaró Gant a la BBC.

Otras proyecciones señalan que "Sin tiempo para morir", dirigida por Cary Joji Fukunaga, podría ingresar unos 90 millones de dólares en todo el mundo (105 millones de euros) en el primer fin de semana tras su estreno.