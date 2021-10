La niñez guatemalteca vive en condiciones deplorables, asegura una ONG

La desnutrición crónica sigue afectando a uno de cada dos niños en Guatemala, con 21 muertes por desnutrición registradas en 2020 y otras 26 en los primeros ocho meses de 2021. Fotografía de archivo. EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 1 oct (EFE).- En Guatemala uno de cada dos niños sufre de desnutrición, más de 300 menores de edad han sido asesinados en 2021, casi 3.000 están desaparecidos y se han confirmado 70.800 embarazos en niñas y adolescentes, según un análisis divulgado este viernes por una organización no gubernamental.

El Observatorio de los Derechos de la Niñez de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) informó en una rueda de prensa sobre las cifras antes expuestas y detalló que la situación de la niñez es deplorable en Guatemala.

Otto Rivera, representante de la entidad, indicó que en este primero de octubre, en el que se celebra en Guatemala el día del Niño, "no tenemos" motivos para dicha celebración e instó al "Estado de Guatemala para que asuma su compromiso con la protección y garantía de todos los derechos" de los infantes.

De acuerdo con el observatorio, el 70 % de los menores de edad en Guatemala viven en familias pobres.

Sin embargo, la pandemia de la covid-19 vino a "profundizar las desigualdades sociales, colocando en un mayor nivel de vulnerabilidad y riesgo, a la niñez y adolescencia" guatemalteca "en su conjunto", puntualizó el informe divulgado este viernes por la organización no gubernamental.

De acuerdo con la misma fuente, la desnutrición crónica sigue afectando a uno de cada dos niños en Guatemala, con 21 muertes por desnutrición registradas en 2020 y otras 26 en los primeros ocho meses de 2021.

El Ciprodeni afirmó que la pobreza y pobreza extrema, la exclusión social, la marginación, la discriminación, el racismo, la invisbilización de la niñez y la adolescencia, su criminalización y las múltiples violencias que les afectan, imposibilitan su pleno desarrollo integral.

MUERTES Y EMBARAZADOS

A esa situación se añade la violencia que sufren los menores, según la ONG, que revela 555 maltratos a niñas y 348 niños este año con base en exámenes practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

De igual forma durante los primeros siete meses de este año fueron asesinadas 305 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría con arma de fuego, en tanto que 2.777 están desaparecidos, subrayó.

El Ciprodeni, según recopilación de estadísticas del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), da cuenta que entre enero y julio pasado se registraron 3.203 embarazos infantiles y hasta el mes de agosto se contabilizaban un total 70.821 embarazos de menores de edad.

Según el Observatorio, la pandemia de la covid-19 contrajo la migración pero no la detuvo, ya que entre enero y agosto de 2021 fueron deportados al país 5.222 menores, mientras que durante todo el 2020 fueron 7.555 los retornados.

Guatemala cuenta con una población de 16,3 millones de habitantes aproximadamente y un 43 % de ellos tienen menos de 18 años, de acuerdo a cifras oficiales.