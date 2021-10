29-09-2021 La mascarilla para el rostro y la crema de manos de la que no podrás separarte este Otoño. MADRID, 1 (CHANCE) La llegada de la rutina después de un verano en el que hemos podido descansar y desconectar de todo se hace dura, por eso viene bien tener a mano nuestros aliados perfectos que nos ayuden a lucir nuestra mejor cara... Clarins ha apostado por dos nuevos tratamientos -no sólo para el rostro- que nos proporcionarán todo lo que necesitamos para salir de casa con unas manos y un rostro preparado para el nuevo día. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MY CLARINS



La llegada de la rutina después de un verano en el que hemos podido descansar y desconectar de todo se hace dura, por eso viene bien tener a mano nuestros aliados perfectos que nos ayuden a lucir nuestra mejor cara... Clarins ha apostado por dos nuevos tratamientos -no sólo para el rostro- que nos proporcionarán todo lo que necesitamos para salir de casa con unas manos y un rostro preparado para el nuevo día.



Se trata de una mascarilla defatigante que hidrata, aporta luminosidad y disminuye visiblemente los signos de fatiga, sobre todo perfecta para después de las noches en vela. Y una crema de manos súper hidratante que deja las deja tan bonitas que no podrás dejar de enseñarlas. Con estos dos nuevos tratamientos estarás lista para afrontar el nuevo día.



'RE-BOOST Masque défatigant éclair'



Formulada con un 88% de ingredientes de origen natural, la mascarilla hidratante aporta luminosidad al instante para aquellas que tienen un ritmo de vida trepidante y que necesitan resetear su rostro antes de comenzar el día. Además, su textura te encantará porque es un gel envolvente y fresco que se aplica durante solo 10 minutos.



¿Su secreto? El 'healthy skin complex', un exclusivo concentrado de extractos de plantas: agua de coco bio y extracto de rosa de los Alpes reequilibrantes, así como extractos de kalanchoe bio y de quínoa bio hidratantes, y un extracto de escina de castaña de Indias defatigante. El resultado ya te lo imaginas, una piel visiblemente descansada, intensamente hidratada y con luminosidad.



'my HAND CREAM'



Por otro lado, tenemos esta apuesta de Clarins tan sorprendente y apetecible. Formulada con un 98% de ingredientes de origen natural, esta crema de manos aporta una sensación de confort y flexibilidad a las manos, pero ¡atención! porque además de nutrir intensamente, hidratar y proteger la piel, también, fortalece las uñas.



¿Su fortaleza? Su textura rica y fundente que penetra rápidamente sin dejar la piel pegajosa, solo un perfume afrutado, ¡totalmente irresistible! El resultado son unas manos bonitas, la piel más lisa, cutículas nutridas y protegidas, y las uñas más brillantes con una luminosidad que denota su buena forma. Además, su packaging es de lo más atractivo y práctico, ya que el tubo es fácil de cerrar y se puede llevar a todas partes, siendo eco-responsable porque contiene tres veces menos plástico que un tubo clásico y se recicla.



Como bien hemos expuesto, dos nuevos tratamientos de My Clarins a los que no podrás decir que no. Después de una noche de lo más ajetreada, sin apenas descanso, esta mascarilla hará que tu rostro recupere esa luminosidad que echabas de menos. Así como su crema de manos, con la que no solo recuperarás la hidratación en ellas, sino que fortalecerás las uñas. Dos productos 'vegan friendly' que nos harán más llevadera la rutina.