La inflación de la eurozona registra su nivel más elevado desde 2008

Ambiente en el centro de Sevilla, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Caro.

Bruselas, 1 oct (EFE).- El incremento de los precios de la energía ha provocado que la tasa anual de inflación de la eurozona anote en septiembre su nivel más elevado desde 2008, según los datos publicados este viernes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

La primera estimación preliminar anunciada hoy sitúa la inflación en el 3,4 % durante el noveno mes de 2021, cuatro décimas porcentuales por encima del dato de agosto.

Desde septiembre de 2008, cuando la inflación en los diecinueve países que comparten el euro llegó al 3,6 %, no se detectaba un porcentaje tan alto.

Los nuevos datos confirman la tendencia ascendente de los precios en los últimos meses, ya que la inflación ha pasado del 1,9 % en junio al 2,2 % en julio, al 3 % en agosto y, finalmente, al 3,4 % en septiembre.

Un año antes, en el noveno mes de 2020, la inflación se ubicó en terreno negativo, con una caída de los precios del 0,3 % provocada por la pandemia del coronavirus.

Por componentes, la energía anotó la mayor tasa anual durante el noveno mes de 2021, ya que pasó del 15,4 % en agosto al 17,4 % en septiembre.

"Los precios de la energía llevan la inflación por encima del 3 % en septiembre en la eurozona. Un aumento temporal que se debe mantener en observación", escribió el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en su perfil de Twitter tras la publicación de los datos.

La escalada del precio de la energía ha sido constante desde junio, cuando la inflación en ese ámbito fue del 12,6 %. En julio llegó al 14,3 % y en agosto, al 15, 4 %. En contraste, en septiembre de 2020 el indicador caía un 8,2 %.

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA SE CUELA EN LA CUMBRE EUROPEA

Ante el encarecimiento de la electricidad, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha decidido incluir ese tema a la próxima cumbre europea de los días 21 y 22 de octubre, según informó el jueves su portavoz, Barend Leyts.

España había solicitado que el debate sobre los precios de la energía se incluyera en la próxima cumbre de líderes.

Leyts señaló que la actual subida de precios de la energía se produce "durante la recuperación de la pandemia de la COVID-19, que ha marcado seriamente nuestras economías y sociedades", y cuyo "impacto de las secuelas" siguen "sintiendo muchas familias".

Esos precios altos, continuó, están sometiendo "a una fuerte presión el poder adquisitivo" de los ciudadanos.

"A corto plazo, debemos centrarnos en las preocupaciones inmediatas de nuestros hogares, la industria y las pymes. Esto es, en primer lugar, responsabilidad de los estados miembros. Pero tenemos que debatir cómo puede ayudar la UE", concluyó el portavoz de Michel.

La escalada de los precios de la energía se ha colado también en las agendas de la próxima semana del Eurogrupo, del Consejo de la Unión Europea, de la Eurocámara y de la Comisión.

Tras la energía, el mayor aumento de los importes durante el mes pasado se produjo en los bienes industriales no energéticos (del 2,6 % en agosto al 2,1 % en septiembre), seguidos de los alimentos, el alcohol y el tabaco (del 2 % al 2,1 %) y los servicios (del 1,1 % al 1,7 %).

EL AUMENTO DE PRECIOS EN GENERAL NO PARECE TRANSITORIO

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró el miércoles desde Lisboa que "no hay razones para creer que este aumento de precios no va a ser transitorio", aunque señaló que monitorizan "muy cuidadosamente" el impacto que puede tener.

Por países, los mayores porcentajes de inflación se detectaron en Estonia (6,4 %), Lituania (6,3 %) y Eslovaquia (5,1 %).

En España, el indicador llegó al 4 %, siete décimas porcentuales más que en agosto.

Entre el resto de grandes economías de la eurozona, el índice de inflación en Alemania alcanzó en septiembre el 4,1 % interanual, la primera vez que supera el umbral del 4 % desde 1993, cuando se registró el récord del 4,3 %.

En Francia, según Eurostat, la tasa avanzó tres décimas entre agosto y septiembre, hasta el 2,7 %, mientras que en Italia progresó cinco décimas, hasta el 3 %.

La tasa anual de inflación subayancente, que excluye el efecto de los precios de la energía y los alimentos frescos por ser los más volátiles, se ubicó en la eurozona en el 1,9 %, tras haber alcanzado el 1,6 % en el octavo mes de 2021.

Eurostat publicará los datos completos y revisados del índice de precios de consumo para septiembre el 20 de octubre.

La eurozona no es la única área en la que suben los precios, ya que en Estados Unidos la inflación se encuentra en sus niveles máximos en una década.

Pese a que en agosto la inflación anual se redujo en una décima, al 5,3 %, lleva tres meses consecutivos por encima del 5 %.