La IATA pide al Gobierno de Chile una "verdadera apertura de las fronteras"

Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, en una fotografía de archivo. EFE/Alejandro Bolívar

Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) pidió este viernes al Gobierno de Chile una "verdadera apertura de las fronteras", pues consideró que aún existen cuarentenas y medidas que desalientan los viajes internacionales.

"No se puede hablar de apertura cuando se sigue aplicando cuarentena y Chile es uno de los países con las medidas más restrictivas del mundo", afirmó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, a través de un comunicado.

"Las autoridades siguen sin considerar el enorme impacto socioeconómico que implica la imposición de trabas que excedan lo realmente necesario para preservar la seguridad de todos", agregó.

A partir de este 1 de octubre Chile dejó de estar bajo el estado de catástrofe decretado por el Gobierno a raíz de la pandemia, terminando con el toque de queda que se impuso en todo el territorio desde marzo de 2020 y abriendo las fronteras para la entrada de extranjeros.

Los extranjeros que viajen al país deberán contar con un examen PCR negativo de máximo 72 horas antes de embarcar, un seguro médico particular y una certificación de vacunas de su país de origen.

No obstante, las personas que lleguen a Chile deberán guardar aislamiento durante cinco días en caso de tener un certificado de vacunación convalidado o siete en caso de no contar con dicha la acreditación, siempre en el domicilio declarado.

Ante esto, la IATA pidió que se levanten las cuarentenas de ingreso al país, que se proporcionen alternativas para las personas no vacunadas y que se elimine la exigencia del PCR a personas vacunadas, entre otras cosas.

"Chile debe trabajar para adoptar un enfoque similar que le permita no seguir perdiendo competitividad frente a otros países de la región que han levantado las restricciones como México, Colombia o incluso Argentina, demostrando que es posible restaurar los viajes, el turismo, las fuentes de trabajo y la libertad de viajar de forma segura", concluyó Cerdá.

A la fecha, en Chile se han detectado 1,6 millones de infectados por coronavirus y la cantidad de fallecidos asciende a más de 45.000 personas, considerando casos confirmados y sospechosos, según el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud.