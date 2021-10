Kiko Rivera rompe su silencio tras su reencuentro con Isabel Pantoja: "Destrozado de cuerpo y alma"

15-09-2021 KIKO RIVERA LLEGANDO A SEVILLA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Kiko Rivera ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones en los últimos días. Y es que a la muerte de su abuela doña Ana, con quien siempre tuvo una relación de lo más especial, se une su reencuentro con Isabel Pantoja después de más de un año sin hablarse, y su dolorosa decisión de no acudir a la boda de su prima, Anabel Pantoja, porque no tiene fuerzas para ello y considera que no es el momento de celebrar una fiesta tras haber perdido a la que consideraba como una 'segunda madre'.



Encerrado en su casa de Sevilla y de nuevo con Irene Rosales después de que su mujer decidiese abandonar La Graciosa en la tarde del jueves y estar a lado de Kiko en estos complicados momentos para él, el Dj ha reaparecido en redes sociales con un escueto mensaje en el que ha confesado cómo está tras su encuentro en Cantora con Isabel Pantoja tras haber dado su último adiós a su abuela.



Un emotivo reencuentro en el que madre e hijo, dejando los rencores a un lado, habrían recordado anécdotas de doña Ana y se habrían emplazado para reunirse próximamente y solucionar los conflictos que tienen pendientes por la herencia de Paquirri. Un acercamiento que pasaría porque la tonadillera pueda ver más a sus nietas Ana y Carlota, a las que echa mucho de menos desde que rompió su relación con Kiko hace un año.



"Gracias por todas las muestras de cariño. Con cero ganas. Destrozado de cuerpo y alma", han sido las primeras palabras del artista tras su reencuentro con su madre. Y es que 'the show must go on' y aunque Kiko está muy afectado por todo lo que ha vivido en los últimos días, sus proyectos profesionales siguen adelante y este jueves por la noche lanzaba su nueva y esperada canción, y por este motivo ha roto su silencio en redes sociales en este complicado momento.



"Mi single 'Te extraño' está fuera. Disfrútenlo. Mañana prometo venir con más energía", aseguraba el Dj en Instagram, agradeciendo "los miles de mensajes que he recibido y sigo recibiendo" y haciendo una promesa a sus fans: "Me voy a descansar. Mañana vuelvo cargado de energía. Palabrita del niño Jesús".



De su ausencia en la boda de Anabel y de su reencuentro con Isabel Pantoja ni palabra, pero, como el propio Kiko ha confesado, está completamente "destrozado" y lo único en lo que piensa en estos momentos es "descansar" y reponerse cuanto antes del varapalo que ha supuesto la muerte de su 'Yaya'.