Italia.- La Policía italiana lanza una gran operación para capturar al histórico jefe mafioso Matteo Messina Denaro

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Unos 150 efectivos de la fuerza especial de la Policía participan en una gran operación de busca y captura del jefe mafioso Matteo Messina Denaro, considerado uno de los últimos grandes padrinos supervivientes de la Cosa Nostra en la región italiana.



En la operación participan efectivos de Palermo, Trapani y Agrigento, apoyados por unidades del servicio operativo central y de los departamentos de prevención del delito de Sicilia y Calabria, informa el diario italiano 'La Repubblica'.



Los agentes han comenzado a registrar, desde primera hora de este viernes, decenas de viviendas de la isla propiedad de conocidos o socios del mafioso, que lleva a la fuga desde 1993.



Messina Denaro fue condenado el año pasado a cadena perpetua 'in absentia' por su conexión los asesinatos en 1992 de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en dos tragedias históricas de la lucha de las autoridades italianas contra el crimen organizado durante los años 90.



Aunque la condena contra Messina Denaro subraya que el mafioso no tuvo ningún papel en la ejecución de los atentados que acabaron con la vida de los jueces -- las masacres de Capaci y Via D'Amelio --, se concluye que el mafioso puso a disposición su persona y a sus hombres para vigilar a los magistrados en el momento en que el gran responsable de los ataques, el ya fallecido padrino Salvatore 'La bestia' Riina, decidiera lanzar las operaciones.