Isa Pantoja sale en defensa de Anabel Pantoja

Con el fallecimiento de doña Ana, el reencuentro de Kiko Rivera con Isabel Pantoja después de un año sin relación y la decisión de Anabel Pantoja de seguir adelante con su boda en estos complicados momentos para toda la familia, Isa Pantoja ha pasado prácticamente desapercibida en los últimos días.



El pasado miércoles y recién llegada a La Graciosa, no dudaba en seguir los pasos de su hermano y de su prima y abandonaba la isla tras enterarse de la muerte de su abuela, con quien no tenía ningún tipo de relación hace años. En un discreto segundo plano Isa se desplazaba a Cantora con Kiko y Anabel para arropar a Isabel Pantoja, destrozada tras el fallecimiento de uno de los pilares de su vida, su madre.



Un reencuentro tras meses sin verse tras el que Chabelita regresaba a Lanzarote con Anabel a última hora de este jueves para asistir a la boda de su prima, a diferencia de un Kiko que, abatido, anunciaba que no estaría presente en el enlace.



Dejando claro su apoyo a su prima en un momento en el que Anabel lo necesita, la hija de Isabel Pantoja ha roto su silencio y ha atendido a 'El programa de Ana Rosa' para confesar cómo se encuentra tras su emotivo reencuentro con Isabel Pantoja.



"Estoy contenta porque es un día especial para mi prima y estoy aquí porque tengo que apoyar a Anabel, pero me siento descolocada por toda la situación", ha afirmado, desvelando que por otra parte está "contenta de haber ido a Cantora" y haber podido consolar a su madre en estos dolorosos momentos.



Sin querer dar ningún detalle de cómo vio a la tonadillera o cómo fue su reencuentro, Isa admitía que "estamos como en curva de emoción. Estamos mal, luego a lo mejor estamos bien porque es la boda...".



"Yo estoy contenta de estar con mi prima Anabel hoy y si mi hermano y mi madre no han podido estar yo le voy a mostrar mi apoyo porque creo que se lo merece de nuestra parte", ha señalado la colaboradora, saliendo en defensa de su prima tras las críticas de las últimas horas por no cancelar la fiesta pese al fallecimiento de su abuela.



Muy discreta, Isa ha preferido no opinar sobre la decisión de Kiko de no asistir a la boda, pero sí ha insistido en que "es el día de mi prima. Y yo sentía que tenía que estar aquí con ella al igual que sentí que tenía que ir a abrazar a mi madre tras la muerte de mi abuela". "No te voy a decir nada más" ha afirmado, evitando desvelar ningún detalle de cómo fue el reencuentro de la tonadillera y su hijo después de la guerra sin cuartel que han mantenido en los últimos meses.